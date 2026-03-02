Bruselas busca reforzar la cooperación con Senegal en control de fronteras y deportaciones

El compromiso de la Unión Europea con el desarrollo económico en terceros países, junto con la respuesta a las expectativas de las nuevas generaciones africanas para disminuir la presión migratoria irregular y proteger los intereses europeos, se encuentra en el centro de la agenda de sus más recientes conversaciones diplomáticas. Siguiendo esta premisa, la Comisión Europea ha enviado a Senegal a sus representantes de Interior y Migración, Magnus Brunner, y de Asociaciones Internacionales, Josef Síkela, para establecer una nueva asociación estratégica encaminada a fortalecer los controles de frontera y acelerar los procedimientos de devolución de solicitantes de asilo rechazados, según informó la propia Comisión y recogió el medio de referencia.

Durante la visita de dos días a Dakar, los comisarios tienen previsto sostener reuniones tanto con el presidente senegalés Bassirou Diomaye Faye como con autoridades políticas del país y emprendedores jóvenes, detalla el medio. Oficialmente, la agenda incluye la consolidación del programa operativo conjunto por el cual se pretende mejorar la capacidad de Senegal para resguardar sus fronteras nacionales y ejecutar operativos en aguas internacionales, reportó la fuente comunitaria.

Bruselas identifica a Senegal como un interlocutor fundamental en la zona del Sahel, considerada por la Comisión como una de las regiones más inestables de África y de alta importancia geopolítica, según recoge la publicación. Este papel de Senegal se fortalece no solo por sus relaciones con la UE, sino también por su estatus como enclave de relativa estabilidad en una región marcada por crisis de seguridad y movilidades migratorias, como subrayan las fuentes consultadas por el medio.

La misión de los altos funcionarios comunitarios coincide con los planes europeos para definir una política migratoria que combine incentivos económicos con medidas de control migratorio más estrictas, según consigna el medio citado. Como parte del enfoque estratégico, la UE promueve inversiones destinadas al desarrollo de sectores como la energía, el ámbito digital y los sistemas de transporte en Senegal, haciendo uso del programa ‘Global Gateway’ como vehículo principal de financiación y colaboración, detalló la publicación.

Este instrumento financiero permite a la Unión contribuir a la creación de oportunidades económicas y fomenta el crecimiento en áreas consideradas vitales tanto para el desarrollo africano como para la estabilidad europea. Dicho planteamiento, publicado por las fuentes europeas, sostiene que la cooperación en materia de seguridad y la lucha contra las redes de traficantes de personas complementan el componente inversor de la estrategia conjunta.

El medio reportó que, junto a los asuntos económicos, uno de los temas prioritarios de la visita consiste en acordar mecanismos más eficaces para el retorno de personas cuya solicitud de protección internacional en países de la UE ha sido denegada. El objetivo reside en agilizar los trámites de identificación y readmisión, aspecto que, según las autoridades europeas, requiere de una mayor colaboración institucional y operativa por parte tanto de Senegal como de sus socios europeos.

Fuentes de la Comisión, recogidas por el medio, sostienen que la articulación de políticas migratorias más exigentes incluye incentivos para las poblaciones locales, especialmente entre los jóvenes, a quienes se pretende ofrecer alternativas atractivas mediante inversión y apoyo a nuevas iniciativas empresariales, con la finalidad de evitar que opten por rutas migratorias peligrosas e irregulares hacia Europa.

La Comisión Europea considera que la consolidación de vínculos bilaterales y regionales con Senegal resulta fundamental para la arquitectura de seguridad del continente europeo. Según publicaron las fuentes comunitarias, el fortalecimiento de capacidades del gobierno senegalés para supervisar las fronteras y operar en el mar contribuye no solo al control migratorio, sino también a la prevención de la criminalidad asociada a la migración irregular, como el tráfico de personas y otros delitos conexos.

El componente económico de la estrategia europea busca activar el potencial de cooperación a más largo plazo. El medio informa que la UE promueve la inversión en infraestructuras y tecnología como modo de generar empleo y estabilizar la economía senegalesa, una medida que los responsables defienden como esencial para establecer relaciones estables y de beneficio recíproco.

Finalmente, como sintetiza el medio, el viaje de los comisarios Brunner y Síkela representa un paso dentro de la nueva hoja de ruta de la política exterior de la UE respecto al África occidental, en la que el equilibrio entre seguridad, gestión migratoria y desarrollo económico figura como elemento central de la colaboración con Senegal y el conjunto de la región del Sahel.