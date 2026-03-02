(AMP) Varias actividades canceladas en el MWC tras el ataque a Irán

Durante la jornada inaugural del Mobile World Congress (MWC) en Barcelona, la agenda prevista experimentó varias modificaciones de importancia tras la convocatoria de una reunión extraordinaria del Colegio de Comisarios de la Unión Europea, decisión tomada como reacción al ataque conjunto de Estados Unidos e Israel sobre Irán. Según reportó Europa Press, las alteraciones en la programación afectaron tanto a representantes institucionales europeos como a altos cargos empresariales ligados al sector tecnológico, que se vieron forzados a ajustar o cancelar actividades originalmente planificadas para este lunes.

Europa Press detalló que una de las primeras medidas adoptadas fue la cancelación del encuentro informativo programado por Teresa Ribera, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva. Ribera tenía previsto intervenir frente a los medios en el marco del congreso, aunque la imposibilidad de asistir quedó motivada por la llamada a reunión realizada por Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, actuando ante el impacto del conflicto en la agenda institucional de Bruselas.

El medio también consignó que los efectos del cambio de agenda se extendieron a eventos con participación empresarial. Telefónica preparaba una mesa redonda conjunta con la Comisión Europea, marcada en la agenda para las 17:30 horas, en la que se había anunciado la asistencia de la vicepresidenta ejecutiva para la Soberanía Tecnológica, la Seguridad y la Democracia, Henna Virkkunen. Debido a la reconfiguración de la programación del organismo comunitario, Virkkunen no participará en la actividad. Como consecuencia, Marc Murtra, presidente de Telefónica, modificó su agenda y quedó descartada su presencia en ese evento. En representación de la compañía sí asistirá Sebas Muriel, director digital y consejero delegado de Telefónica Innovación Digital, según informaron fuentes de la empresa a Europa Press.

Pese al escenario de ajustes, la dirección política local afirmó que el desarrollo general del Mobile World Congress no se encuentra gravemente afectado. Salvador Illa, presidente de la Generalitat de Cataluña, expresó ante los medios que las incidencias asociadas a la escalada de tensión en Irán son “muy restringidas”. Illa explicó que, aunque algunos ponentes y representantes no lograron desplazarse a Barcelona según lo previsto, la mayoría de participantes del congreso ya se encontraban en la ciudad antes de los últimos acontecimientos, lo que facilitó que el grueso de las actividades siga su curso normal.

El impacto de estos cambios organizativos refleja la sensibilidad global de los grandes eventos tecnológicos ante crisis internacionales y situaciones de inestabilidad. Según publicó Europa Press, tanto los organizadores del MWC como las autoridades políticas y ejecutivos empresariales se mantuvieron en diálogo constante para adaptar la programación en función de la evolución de la coyuntura internacional.

La reorganización de actividades en el MWC responde a una dinámica en la que los responsables europeos buscan analizar el alcance y las consecuencias de las operaciones militares recientes en Oriente Medio. Siguiendo las declaraciones y acciones de las autoridades comunitarias y empresariales directas recogidas por Europa Press, los asistentes y participantes en el evento han debido ajustar sus compromisos para poder atender, en paralelo, las exigencias de la política internacional y la gestión del congreso.

La convocatoria de la reunión extraordinaria del Colegio de Comisarios presidida por Ursula von der Leyen se ubicó como punto central de la reconfiguración de la agenda europea en Barcelona. Este ajuste se tradujo en una redistribución significativa de la presencia de altos cargos del sector público y empresarial durante este lunes, evidenciando la conexión constante entre los acontecimientos geopolíticos y los principales congresos internacionales con base en Europa, según reiteró Europa Press en su cobertura.