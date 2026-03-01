Von der Leyen llama abiertamente a una "transición creíble" de poder en Irán

Tras la muerte del ayatolá Alí Jamenei en uno de los recientes ataques y la instalación de un triunvirato de transición en la cúpula de poder iraní, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, solicitó que el relevo político en Teherán se lleve a cabo de modo confiable que permita “restaurar la estabilidad” y reducir el riesgo de una mayor escalada regional. Según informó el medio, Von der Leyen manifestó este domingo la “urgente necesidad de una transición creíble en Irán”, considerando el peligro derivado de los recientes cruces de bombardeos entre Irán, Israel y Estados Unidos desde la operación conjunta lanzada el sábado pasado.

La líder europea advirtió, de acuerdo con lo publicado, que la amenaza de inestabilidad regional es “real”, planteando que solo con un proceso de transición ordenado en Irán se podrá abrir el camino a una solución más sostenible para la zona. Von der Leyen realizó estas declaraciones en redes sociales mientras mantenía discusiones con varios mandatarios del Medio Oriente, entre ellos Mohamed Bin Zayed, presidente de Emiratos Árabes Unidos; Tamim bin Hamad Al Thani, emir de Qatar; y Mohamed bin Salmán, príncipe heredero de Arabia Saudí, tal como consignó el medio.

Según detalló la misma fuente, la presidenta de la Comisión Europea enfatizó que el nuevo gobierno iraní debe propiciar el cese “urgente” tanto de los programas nucleares como de los de misiles balísticos militares en desarrollo por parte de Irán, y abogó por el fin de todas las acciones consideradas desestabilizadoras tanto por tierra, mar como por aire. Von der Leyen subrayó que solo a través de tales medidas se podrá evitar que la situación derive en mayores enfrentamientos en la región.

El medio reportó que otra de las preocupaciones centrales de Von der Leyen se relaciona con la aspiración de que la transición en Irán represente y respalde “las aspiraciones democráticas del valiente pueblo de Irán”. En este punto, remarcó que la nueva etapa política debería responder a los deseos de reformas democráticas y más aperturas dentro del país persa, en consonancia con los principios fundamentales de la Unión Europea.

Tal como publicó el medio, Von der Leyen insistió en que tanto el cese de los programas militares avanzados como la moderación de la política regional de Irán se presentan como condiciones ineludibles para el restablecimiento de la estabilidad en Oriente Medio. En contexto, la presidenta europea considera que la continuación de las acciones militares y nucleares iraníes incrementa de manera sustancial el potencial de conflicto, afectando no solo a los países involucrados de manera directa, sino también a la estabilidad global.

Durante las conversaciones mantenidas con líderes de Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Arabia Saudí, según consignó el medio, Von der Leyen buscó coordinar posturas y analizar posibles rutas diplomáticas ante la coyuntura postelectoral iraní. La preocupación compartida se centra en los posibles efectos de una transición desordenada o sin garantías en Teherán, así como en la eventual proliferación de conflictos derivados tanto de las acciones de las Fuerzas Armadas iraníes como de la política exterior impulsada desde la República Islámica.

Según detalló el medio, la reacción de la Comisión Europea se enmarca en un contexto de máxima tensión tras los ataques cruzados entre Irán, Israel y Estados Unidos. Las autoridades europeas consideran que la estabilidad regional depende de la capacidad de las instituciones iraníes de reorganizarse de modo transparente y fiable, y de su disposición a suspender actividades nucleares y militares que preocupan a la comunidad internacional.

El posicionamiento de Von der Leyen se produce en una jornada de intensa actividad diplomática, en la que la Unión Europea ha buscado sumar apoyos entre los principales actores de la región para presionar por una desescalada y por el establecimiento de un nuevo proceso de gobernanza en Irán orientado a la seguridad y al respeto de los derechos democráticos, destacó también el medio en sus informes recientes.

La presidenta recordó en sus intervenciones que los pasos siguientes en Irán influirán no solo en la seguridad de Oriente Medio, sino en el equilibrio geopolítico global, dada la relevancia estratégica del país y su peso en los asuntos nucleares y energéticos internacionales.