Vanesa Romero acude a los Premios Goya acompañada de su nuevo novio y confirma que está enamorada

Vanesa Romero compartió que su pareja la acompañó a los Premios Goya, aunque no posaron juntos en la alfombra roja. La directora describió cómo organizaron su llegada, detallando que, al asistir con parte del equipo de su cortometraje, su novio la esperó y más tarde se sentaría con ella durante la gala. Romero manifestó su satisfacción tanto en lo profesional como en el plano personal, en el contexto de una noche decisiva para su carrera. Según publicó el medio que cubrió el evento, la directora afrontó la ceremonia del Goya llena de ilusión y muestra de ello fue la presencia de su entorno más cercano.

El medio informó que la directora se mostró emocionada por la nominación de su cortometraje ‘Sexo a los 70’. La cineasta confesó en el evento que su “corazón vuelve a latir” gracias a su nueva pareja y reconoció que transita un periodo “muy bonito”. Al ser consultada durante la gala, Vanesa Romero expresó que intenta disfrutar cada momento de la noche, pese a los nervios, y destacó la emoción que supone recibir el respaldo del equipo de su proyecto, colegas de profesión y de su círculo más íntimo.

Durante la conversación documentada por el medio, Romero resaltó que la nominación es un hito en su carrera como directora. Precisó que ‘Sexo a los 70’ es su segundo cortometraje y la primera vez que una de sus obras compite por este reconocimiento. En sus palabras, “cuando uno hace un proyecto nunca sabes qué va a pasar con él, el resultado, y llegar hasta aquí me parece una proeza, la verdad”.

Tal como registró el medio, la directora relató el momento en el que se enteró de que su corto estaba nominado: “Lo vivimos con parte del equipo, estábamos escuchando a Toni, a Costa y a Arturo Valls y la verdad que fue muy especial porque lo vives con muchos nervios, muchos, muchos, porque al final llevábamos muchos meses trabajando en todo el tema de la campaña… y al final cuando dicen tu nombre es como ‘estamos dentro’ y al final es muy bonito, es un paso más y a seguir disfrutando”. Destacó la importancia de compartir esa noticia con su equipo, con quienes ha trabajado durante varios meses en la campaña previa a la nominación.

Sobre la posibilidad de ganar el galardón, Romero reveló que no ha preparado en detalle un discurso, debido a que la idea de anticipar ese momento le genera más nervios. Según consignó el medio, la directora explicó: “La verdad, tampoco he querido pensar excesivamente, no quiero pensar, me pongo más nerviosa”.

En relación a su situación personal, la directora confirmó que está “muy contenta”, al encontrarse en un periodo “muy bonito”, sumando a la experiencia profesional el inicio de una nueva etapa sentimental. El medio detalló que Romero reconoció recientemente estar enamorada y que su pareja la está acompañando en ese tránsito. Profundizó en que, aunque no apareció junto a ella en la alfombra roja, estuvo presente y compartió la gala con ella.

El acompañamiento de su círculo de colegas también tuvo un lugar destacado en sus declaraciones, ya que la directora mencionó los numerosos mensajes y muestras de apoyo recibidos a lo largo del día. Según publicó el medio, Romero subrayó la significación especial de recibir ánimos de tantos compañeros de profesión, lo que contribuyó al carácter excepcional de la jornada.

Por último, cuando se le pidió un balance sobre este momento de su vida, la directora sintetizó su sentir en una frase: “Muy, muy, muy bonito”. Según el medio especializado que cubrió la ceremonia, esa expresión resume el estado de ánimo actual de Vanesa Romero, quien afronta, según sus propias palabras, una de las etapas más decisivas y satisfactorias en lo personal y profesional.