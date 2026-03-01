Agencias

'Valor sentimental (Noruega), de Joachim Trier, Mejor Película Europea en los Premios Goya 2026

Guardar

La cinta 'Valor sentimental' (Noruega), de Joachim Trier, ha recibido este sábado el Premio Goya 2026 a la Mejor Película Europea.

Competía con Cónclave (Reino Unido), de Edward Berger; 'La chica de la aguja' ('The Girl with the Needle') (Dinamarca), de Magnus von Horn; 'On Falling' (Portugal), de Laura Carreira; y 'Un simple accidente' (Francia), de Jafar Panahi.

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España entrega este sábado los Premios Goya, los galardones más importantes que se conceden en el cine español, que celebran su 40 edición, una ceremonia que tiene lugar en en el Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB).

