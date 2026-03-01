Sánchez asegura que "siempre hay espacio para una solución negociada" en Oriente Próximo

El presidente del Gobierno español sostuvo durante un acto oficial que rechazar una intervención militar en respuesta a la situación en Irán no implica respaldar al régimen en ese país. Este planteamiento formó parte de su intervención este domingo en la cena de gala del Mobile World Congress, realizada en el Museu Nacional d’Art de Catalunya en Barcelona. Tal como informó la prensa presente en el evento, Pedro Sánchez reiteró su postura sobre los conflictos en Oriente Próximo, defendiendo la búsqueda activa de soluciones negociadas por encima de cualquier respuesta armada.

Según publicó la fuente, el jefe del Ejecutivo subrayó que “siempre hay espacio para una solución negociada en vez de dejarse arrastrar por la solución de las armas” en Oriente Próximo. Sánchez hizo hincapié en que optar por el diálogo representa una alternativa tangible frente a la escalada de violencia militar, especialmente en coyunturas donde la comunidad internacional observa con preocupación el incremento de tensiones y el posible uso de la fuerza.

El líder español enfatizó que resulta viable oponerse firmemente a “un régimen odioso como el iraní” al tiempo que se mantiene una posición clara en contra de cualquier ataque militar, argumentando que dicha intervención carecería de justificación y supondría graves riesgos. Sánchez añadió que la legalidad internacional debe primar en la gestión de estos conflictos, postulando que las actuaciones bélicas no amparadas en el derecho internacional agravan la inseguridad en la región.

De acuerdo con lo consignado por los medios, Sánchez transmitió estas declaraciones al inicio de una semana significativa para Barcelona, dado el desarrollo del Mobile World Congress, que reúne a líderes tecnológicos y autoridades políticas en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, en L’Hospitalet de Llobregat. Durante su discurso, aprovechó el alcance global del evento para remarcar el compromiso de España y de su gobierno con el respeto al derecho internacional y la resolución negociada de disputas.

El medio detalló que el presidente español colocó el enfoque en la importancia de evitar reacciones desproporcionadas, defendiendo la vía diplomática como la más eficaz para alcanzar una paz duradera en Oriente Próximo. Sánchez argumentó que las decisiones adoptadas en el plano internacional en torno a la región deben seguir los lineamientos de la legalidad vigente, y que el diálogo representa el único camino legítimo y viable aceptado por la mayoría de la comunidad internacional.

En el contexto de la cena oficial del principal congreso mundial sobre tecnología móvil, el mandatario español situó la cuestión de Oriente Próximo como un asunto prioritario, reflejando la preocupación europea por el posible desencadenamiento de nuevos enfrentamientos armados. A lo largo de su alocución, de acuerdo con la prensa, volvió a reiterar que la defensa de los principios internacionales y el rechazo firme a la intervención militar no suponen, bajo ninguna circunstancia, un respaldo a gobiernos que practiquen políticas represivas o contrarias a los derechos fundamentales.

El discurso de Sánchez, según reportó la fuente, se inserta en una serie de manifestaciones recientes por parte de diferentes líderes europeos, quienes buscan promover esfuerzos diplomáticos frente al aumento de la tensión en Oriente Próximo. La posición española, expresada por el presidente en Barcelona, se suma al llamamiento internacional para que todas las partes implicadas den prioridad al diálogo, frenen iniciativas unilaterales y se comprometan en la búsqueda de consensos basados en el derecho internacional.