Principales titulares de los periódicos para el domingo 1 de marzo

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:
EL PAÍS
-- "EEUU e Israel atacan Irán y dan por muerto al líder supremo"
-- "Los grandes países reclaman a Irán que no responda; la UE llama a la diplomacia"
EL MUNDO
-- "EEUU e Israel fulminan al ayatolá Jamenei y el régimen se tambalea"
-- "José María Aznar: 'Creo que hay conversaciones de Moncloa y Vox. Se retroalimentan'"
ABC
-- "JAQUE A LOS AYATOLÁS"
-- "Trump llama a la población a 'tomar el control de su gobierno; será la única oportunidad'"
LA RAZÓN
-- "EEUU e Israel dan el primer paso para derrocar a la dictadura iraní"
-- "El Gobierno español rechaza la operación militar y pide 'respeto al derecho internacional'"
LA VANGUARDIA
-- "EE.UU. e Israel atacan Irán y dan por muerto a Jamenei"
-- "Barcelona acoge una 40ª edición de los Goya con un marcado acento político"