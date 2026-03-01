Policía Nacional detiene a una persona y evita dos reyertas entre ultras antes del derbi Betis-Sevilla

La intervención de la Policía Nacional en la carretera de la esclusa durante la madrugada del domingo impidió un enfrentamiento al identificar a un grupo formado por 68 personas, entre las que se encontraban integrantes de los Supporters, grupo ultra del Real Betis, así como miembros del Frente Atlético procedente de Madrid y del equipo Recreativo de Huelva. Todos estos grupos mantienen viejas disputas con la afición radical del Sevilla FC. Según informó el Cuerpo Nacional de Policía en una comunicación oficial, esta actuación se integró en un despliegue mayor orientado a reforzar la seguridad antes del derbi sevillano entre Real Betis y Sevilla FC, previsto para este domingo en el estadio La Cartuja.

De acuerdo con la nota difundida por la Policía Nacional, la madrugada del domingo fue clave para evitar enfrentamientos planificados. Los agentes, tras localizar al nutrido grupo en la citada vía, realizaron la identificación de todos sus integrantes y la inspección de 25 vehículos. Como resultado directo de la operación, una persona fue detenida y se levantaron tres actas por posesión ilegal de armas y una cuarta por tenencia de sustancias estupefacientes, detalló el cuerpo policial. Los objetos recuperados incluyeron defensas extensibles, armas blancas y otros elementos contundentes que los integrantes intentaron abandonar en el lugar cuando observaron la presencia policial. El material en cuestión, según consignó la Policía Nacional, estaba ya preparado para ser utilizado en eventuales enfrentamientos entre hinchadas rivales.

Por otro lado, el viernes previo a la celebración del clásico local, se produjo otro operativo en los alrededores de la glorieta Olímpica. En esa ocasión, unos 50 individuos, todos vestidos de negro y con el rostro cubierto, intentaron fugarse al percatarse de la llegada de los agentes. La persecución culminó con la interceptación y posterior identificación de diez miembros pertenecientes al grupo ultra Biris Norte, vinculado históricamente al Sevilla FC, tal como publicó la Policía Nacional en su informe.

Estas acciones forman parte del dispositivo de prevención y control diseñado por la Comisaría Provincial de Sevilla ante la inminente celebración del partido Real Betis-Sevilla FC. El operativo contempló el refuerzo de la vigilancia y el despliegue de unidades especializadas para anticipar posibles incidentes violentos y asegurar el normal desarrollo del evento deportivo. De acuerdo con la institución policial, el dispositivo seguirá intensificándose a lo largo de las horas previas al partido, dada la expectación generada y el riesgo potencial de enfrentamientos entre hinchadas radicales.

En el marco de las intervenciones realizadas, la Policía subrayó que los grupos identificados presentan antecedentes de rivalidad y enfrentamientos en otras citas deportivas, situación que motivó el desarrollo de un operativo preventivo con controles de vigilancia y patrullaje en distintos puntos estratégicos de la ciudad y sus accesos. En este contexto, la colaboración entre unidades de Sevilla y agentes desplazados procedentes de otras provincias ha sido decisiva para garantizar la detección y neutralización temprana de posibles altercados.

Según publicó la Policía Nacional, el material incautado y las detenciones efectuadas evidencian la preparación previa de los grupos implicados para protagonizar incidentes, aspecto que las autoridades consideran relevante para la evaluación de riesgos en futuros encuentros deportivos de alta convocatoria.

La aplicación de protocolos de identificación, inspección vehicular y registros personales ha permitido, según reportó el cuerpo policial, anticiparse a la formación de concentraciones masivas en zonas sensibles, evitando así la propagación de disturbios y facilitando la labor preventiva durante el intenso fin de semana futbolístico en Sevilla.

La Policía Nacional recalcó que las medidas excepcionales seguirán activas durante el desarrollo del partido y en las horas posteriores, a fin de salvaguardar la integridad de los asistentes y restablecer la normalidad en el entorno urbano una vez finalizada la cita en el estadio de La Cartuja.