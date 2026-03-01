Agencias

Lydia Lozano da la clave del encuentro entre Terelu Campos y Laura Matamoros en maquillaje

Lydia Lozano revela detalles exclusivos sobre la cordial relación entre la madre de Alejandra Rubio y la hija de Kiko Matamoros, asegurando la existencia de un cariñoso abrazo pese a la tensión familiar desatada tras recientes polémicas televisivas

Lydia Lozano confirmó la existencia de un abrazo entre Terelu Campos y Laura Matamoros durante un encuentro en la zona de maquillaje de Telecinco, según publicó el medio. Este gesto entre la madre de Alejandra Rubio y la hija de Kiko Matamoros adquiere relevancia por el contexto de las recientes tensiones familiares expuestas en programas televisivos, que involucran a diversos miembros conocidos de la escena mediática.

De acuerdo con el relato difundido por el medio, la intervención de Carlo Costanzia, hijo de Mar Flores, en el programa ‘De viernes’, intensificó el conflicto abierto entre los primos, sumando más voces y opiniones a la controversia. En este escenario, Alejandra Rubio, Diego Matamoros, Terelu Campos y José María Almoguera han tenido participación en distintos momentos, ejerciendo su derecho a opinar o tomar partido durante los intercambios emitidos en televisión.

Tal como detalló el medio, Lydia Lozano, periodista y compañera de Terelu Campos en dicho espacio televisivo, posee información relevante sobre la interacción ocurrida en el camerino de maquillaje y peluquería de Telecinco, lugar considerado por la propia Lozano como un espacio íntimo donde los participantes pueden expresarse con libertad y confianza. Lozano señaló: “si hay una parte de mi vida que es sagrada es maquillaje y peluquería de Telecinco. Es donde nos desahogamos, donde le cuento a todos mi vida. Entonces si yo veo un abrazo, pues un abrazo, pero no pongo el oído”. Este ambiente privado parece ser fundamental en la dinámica de relaciones entre los colaboradores del programa.

Según informó el medio, la periodista sostuvo que “Terelu siempre ha dicho que quiere mucho a Laura”, enfatizando una cercanía que trasciende las posturas públicas adoptadas ante las cámaras o en contextos de polémica familiar. Aunque el testimonio televisivo de Laura Matamoros no mostró a su yerno en términos favorables, el episodio relatado por Lozano sugiere que, al menos entre Terelu y Laura, existe una cordialidad consolidada.

El medio consignó que, a pesar de haber presenciado el abrazo entre Terelu y Laura, Lozano no escuchó detalles de la conversación, pues expresó: “no oí nada, yo tengo el secador aquí metido y no oigo nada”. Este comentario subraya la delimitación que la comunicadora establece entre sus vivencias personales en el entorno de maquillaje y sus funciones profesionales ante el público y la prensa.

En este entorno marcado por la exposición mediática y el debate familiar, cada gesto y declaración, como el abrazo mencionado, adquiere significados que pueden influir en la percepción general acerca de las relaciones entre los protagonistas del conflicto. El hecho de que los implicados compartan espacios informales en las instalaciones de Telecinco añade una dimensión adicional a la trama televisiva, fortaleciendo o revelando lazos personales que en ocasiones trascienden lo que se expone ante la audiencia.

En conclusión, según la información publicada por el medio, la interacción entre Terelu Campos y Laura Matamoros demuestra la coexistencia de relaciones personales y profesionales en el ambiente televisivo, donde la privacidad y la convivencia diaria pueden suavizar las tensiones surgidas en el ámbito público y mediático. La periodista Lydia Lozano, quien es testigo de estos momentos en los bastidores del programa, sostiene la importancia de mantener el respeto por estos espacios íntimos dentro de la rutina de trabajo televisivo.

