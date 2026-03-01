'Los Domingos', Mejor película en los Premios Goya 2026

Manu Calvo, Marisa Fernández Armenteros, Nahikari Ipiña y Sandra Hermida Muñiz recibieron el Premio Goya 2026 a la Mejor Película por su obra “Los Domingos”, imponiéndose a destacados rivales en la edición número 40 de los galardones. Según informó la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, la ceremonia se desarrolló en el Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB), un escenario que reunió a los mayores exponentes del cine nacional en una velada considerada histórica por la trascendencia de los proyectos en competición.

El medio encargado de detallar la entrega de premios resaltó que “Los Domingos” se enfrentó en la fase final a otros títulos reconocidos del panorama cinematográfico español. Entre los aspirantes figuraron “La cena”, de Cristóbal García, Lina Badenes y Roberto Butragueño; “Maspalomas”, trabajo de Ander Barinaga-Rementeria Arano, Ander Sagardoy Múgica, Fernando Larrondo y Xabier Berzosa; “Sirat”, impulsada por Agustín Almodóvar, Esther García, Oriol Maymó y Xavi Font; y “Sorda”, producida por Adolfo Blanco, Miriam Porté y Nuria Muñoz Ortín. Cada una de estas producciones había alcanzado amplia visibilidad en la temporada y protagonizado debates sobre la dirección que adopta el cine español actual.

Tal como publicó la Academia, la elección de “Los Domingos” como Mejor Película constituye el principal logro de la ceremonia, marcando un hito para el equipo liderado por Manu Calvo. Los organizadores de la gala destacaron el papel de productores y creadores, resaltando la competitividad de la edición y el nivel alcanzado por todas las candidatas, que llegaron a la instancia final luego de un proceso de selección que incluyó numerosas propuestas de distintos géneros y estilos.

De acuerdo con la información oficial difundida por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, la entrega de estos premios representa el principal reconocimiento del cine español, distinguiendo cada año a las obras, profesionales y artistas más destacados desde su primera edición. La celebración de la cuadragésima edición en Barcelona dotó a la gala de un significado especial, reuniendo a los principales representantes de la industria en uno de los centros más relevantes para la cultura contemporánea.

El medio detalló que, además de la categoría principal, la ceremonia incluyó la entrega de galardones en múltiples apartados, aunque el foco de la atención recayó sobre la elección de la Mejor Película y el impacto que supone para los miembros del equipo de “Los Domingos”. El evento buscó además rendir homenaje a la diversidad y vitalidad del cine realizado en el país, poniendo de relieve tanto los nuevos talentos como las trayectorias consolidadas.

Según consignó la Academia, los otros títulos finalistas destacaron por su temática y planteamientos innovadores, proponiendo miradas singulares sobre la realidad social y cultural. El desarrollo de la entrega de premios se vio acompañado de intervenciones de los participantes y la presencia de numerosas personalidades del sector cultural nacional, quienes acudieron al CCIB para presenciar la consagración de los nuevos referentes del cine español.

“Los Domingos” se suma así a la lista de cintas que han sido reconocidas dentro del palmarés de los Goya, integrándose al registro de obras premiadas en las cuatro décadas de historia de los galardones. La Academia subrayó el compromiso de la industria con la creatividad y la excelencia técnica y artística, valores que guían la concesión anual de los premios y que han fortalecido la presencia internacional del cine local.

La cobertura de la ceremonia puso énfasis en la relevancia de la ciudad de Barcelona como marco para la conmemoración del aniversario de los premios, así como en el respaldo institucional y mediático que acompañó el desarrollo de la gala. Según la información proporcionada por la Academia, la elección de la sede fortaleció además el carácter descentralizado de la cultura cinematográfica en España, propiciando la participación de un público diverso y la proyección de la industria a nuevas audiencias.