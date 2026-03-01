Las entradas para el concierto de Don Omar en Barcelona salen a la venta este lunes a las 12 horas

La organización ha informado que la infraestructura necesaria para el evento de Don Omar requerirá la utilización de tecnología visual y acústica avanzada, motivo por el cual el Estadio Olímpico Lluís Companys ha sido seleccionado como recinto para el concierto de Barcelona el 23 de julio de 2026. El evento forma parte de la edición especial de Cook Music Fest y, según detalló la organización a través de sus canales, el espectáculo incorporará a otros artistas invitados cuya identidad se dará a conocer próximamente. Según publicó la organización, la selección del estadio responde tanto a su capacidad como a la posibilidad de integrar montajes técnicos de gran formato, una característica destacada de esta producción.

Las entradas para este concierto estarán disponibles a partir del lunes 2 de marzo a las 12:00 de la mañana, exclusivamente en la página oficial www.cookmusicfest.es, según consignó la organización. Para organizar el acceso y responder a la alta demanda prevista, se habilitará una cola virtual activa desde 15 minutos antes, es decir, desde las 11:45. El número de entradas por persona está limitado a seis, enfatizó la organización, que ha recomendado a los seguidores del artista acceder con antelación al sistema y hacer uso solo del canal oficial para garantizar la validez de sus entradas.

Don Omar, conocido internacionalmente como el 'King of Kings', ofrecerá en Barcelona el tercer concierto anunciado en España para 2026. Hasta el momento, España es el único país europeo incluido en el itinerario del artista, de acuerdo con la información proporcionada por la organización. Esta gira podría marcar el cierre de su carrera internacional, según han apuntado fuentes cercanas a la producción y reflejado en el comunicado organizativo.

Los conciertos previos de Don Omar en Tenerife y Sevilla también presentaron una demanda considerable: la totalidad de las entradas, aproximadamente 40.000 en cada ciudad, se vendieron en cuestión de minutos, reportó la organización. Ante estos antecedentes, el equipo responsable del espectáculo espera que la demanda para la cita de Barcelona iguale o supere las cifras alcanzadas anteriormente. En respuesta a esta previsión, se han implementado protocolos para el acceso en línea, con el objetivo de evitar reventas y garantizar la transparencia en la adquisición de los boletos.

Durante el espectáculo programado bajo el sello Cook Music Fest Special Edition, Don Omar ofrecerá un repertorio que incluye éxitos reconocidos como "Danza Kuduro", "Dale Don Dale" y "Dile", además de temas recientes que reflejan la evolución de su propuesta artística. Fuentes de la organización han subrayado que, además del homenaje a la trayectoria del puertorriqueño, el evento será una experiencia multisensorial apoyada en recursos técnicos de última generación, ajustados a los requerimientos del Estadio Olímpico.

El evento de Barcelona representa un momento importante en la programación de conciertos internacionales organizados en España para el año 2026. El equipo del Cook Music Fest se encuentra aún afinando los detalles para la confirmación de los artistas que compartirán escenario con Don Omar en esta noche prevista para el mes de julio, insistiendo en que el anuncio se realizará a través de los canales oficiales conforme se concreten las participaciones.

La organización enfatizó también medidas orientadas a garantizar la seguridad y la logística del público, considerando el elevado número de asistentes esperados y la necesidad de coordinar el acceso tanto a la instalación como al entorno del estadio. Los responsables del evento han explicado que todos los sistemas de control y verificación serán coordinados con las autoridades locales y los servicios de emergencia, a fin de asegurar que la celebración del concierto transcurra sin incidentes.

Según la información recopilada por la propia organización y difundida a través de comunicados, el concierto de Don Omar se prepara como uno de los eventos musicales de más amplia convocatoria regional, con una expectativa de asistencia que podría alcanzar la capacidad total habilitada por el Estadio Olímpico Lluís Companys. La producción se presenta como un despliegue técnico y artístico destinado tanto a los seguidores históricos del artista como a nuevos públicos, interesados en presenciar una de las que podrían ser las últimas presentaciones del intérprete puertorriqueño en el ámbito internacional.