La Rábida aspira a acoger reuniones previas de la XXX Cumbre Iberoamericana con el respaldo del Senado

El presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, confirmó que viajará próximamente a Madrid para exponer ante la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado la candidatura de La Rábida como sede de reuniones preparatorias de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que tendrá lugar en España en otoño de 2026. De acuerdo con la información publicada por la agencia de noticias Europa Press, la propuesta cuenta con el respaldo inicial de la Comisión del Senado, tras una reciente reunión mantenida en el Muelle de las Carabelas, donde se destacó la relevancia simbólica y la historia compartida de este enclave onubense.

Según reportó Europa Press, Toscano recibió en Huelva a una delegación de la Comisión de Asuntos Iberoamericanos, encabezada por su presidente, Juan José Matarí. El encuentro permitió a los responsables provinciales explicar la iniciativa de la Diputación para que La Rábida, situada en Palos de la Frontera, sea designada como sede de conferencias y reuniones ministeriales previas a la cita iberoamericana de líderes prevista para noviembre de 2026. Toscano precisó que este proyecto busca “seguir reivindicando” a La Rábida como punto de encuentro natural entre España e Iberoamérica.

La propuesta, según relató Toscano al medio Europa Press tras la reunión con los senadores, será presentada de manera formal ante la Comisión en las próximas semanas, con el objetivo de consolidar el respaldo institucional necesario. El presidente provincial hizo hincapié en que se buscan apoyos no solo a nivel provincial, sino también nacional, involucrando a diversas instituciones y administraciones andaluzas y españolas. Toscano agradeció la receptividad mostrada por los miembros de la Comisión y recalcó que este respaldo permitirá explicar en el Senado el significado histórico y actual que tiene La Rábida en las relaciones entre países iberoamericanos.

Las reuniones previas a la XXX Cumbre Iberoamericana tienen un carácter estratégico, ya que en ellas se abordan los temas fundamentales que después se trasladan a la reunión de jefes de Estado. Toscano insistió, según divulgó Europa Press, en la importancia de que esos encuentros interministeriales se realicen en un lugar que fue punto de partida para el proceso histórico que conectó Europa y América. Además, subrayó el compromiso del Senado para facilitar que Huelva tenga el protagonismo que le corresponde por su vínculo histórico con Iberoamérica.

Durante la visita institucional participaron los diputados provinciales José Manuel Zamora, Gracia Baquero y Juan Daniel Romero, así como los responsables del Senado Jesús Caicedo, vicepresidente de la comisión, y Carmelo Romero, vocal. Según detalló Europa Press, la delegación recorrió el Muelle de las Carabelas, donde el presidente de la Comisión de Asuntos Iberoamericanos firmó en el libro de honor, ratificando el apoyo de la institución parlamentaria a la candidatura onubense.

Juan José Matarí, presidente de la Comisión, manifestó que La Rábida y Palos de la Frontera reúnen las condiciones idóneas para acoger una reunión preparatoria de la cumbre. Según citó Europa Press, Matarí afirmó: “Si hay un lugar en España que ha reunido todas las condiciones para acoger una reunión importante en el marco de la cumbre, ese es Huelva, es La Rábida y Palos de la Frontera”, resaltando el valor simbólico de estos lugares como vínculo entre España e Iberoamérica durante más de quinientos años.

La posibilidad de que La Rábida sea sede de algún evento relevante relacionado con la próxima cumbre iberoamericana forma parte de la estrategia de la Diputación de Huelva para posicionar a la provincia como espacio estable de diálogo y cooperación. Según destacó Europa Press, la candidatura se apoya en la Declaración Institucional titulada ‘Huelva, lugar de encuentro para la XXX Cumbre Iberoamericana’, avalada por la Diputación en mayo de 2025 y que suma hasta la fecha más de cien adhesiones de instituciones, entidades, medios de comunicación y representantes públicos de distintos sectores.

El anuncio del respaldo del Senado representa un avance para la iniciativa, que persigue consolidar el papel de Huelva como referente permanente en la agenda iberoamericana. Europa Press consignó las palabras de los representantes provinciales, quienes agradecieron la colaboración institucional y defendieron la trascendencia de La Rábida como símbolo histórico y punto de encuentro actual para ambas orillas del Atlántico.

Las gestiones de la Diputación de Huelva y la respuesta positiva del Senado formarán parte de las actuaciones impulsadas para que, en torno a la XXX Cumbre Iberoamericana, la provincia pueda acoger acuerdos y debates previos a la cita de jefes de Estado y de Gobierno, fortaleciendo su posición en la red de relaciones iberoamericanas.