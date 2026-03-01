Kallas destaca que la muerte de Jamenei "es un camino abierto a un Irán distinto"

La Alta Representante de la Unión Europea para la Política Exterior y de Seguridad, Kaja Kallas, compartió en redes sociales una imagen que sugiere reuniones con ministros de Asuntos Exteriores del G7, así como titulares de relaciones exteriores de Israel, Jordania, Egipto, Turquía, Qatar, Omán, Bahréin y Kuwait. Este gesto se produce en un contexto de intensos contactos diplomáticos tras la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, cuyo fallecimiento, según reportó Europa Press, se produjo durante bombardeos estadounidenses e israelíes dirigidos contra los centros de poder político y militar de Irán, con el declarado propósito de provocar un cambio de régimen.

Europa Press detalló que Kallas ha calificado la muerte de Jamenei como una coyuntura decisiva para Irán y ha destacado la inestabilidad sobre el futuro próximo del país. "La muerte de Alí Jamenei es un momento decisivo en la historia de Irán. Incierto es lo que viene ahora, pero es un camino abierto a un Irán distinto, uno en el que su gente pueda tener más libertad para modelarlo", expresó la funcionaria europea en sus redes sociales. Además, Kallas informó sobre conversaciones mantenidas con socios internacionales, incluidos países limítrofes y afectados por la política militar iraní, enfocados en encontrar "pasos prácticos para la desescalada" en la región.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha establecido comunicación con el rey Abdalá de Jordania, según consignó Europa Press. En su mensaje, Von der Leyen manifestó solidaridad con el Reino Hachemita tras los recientes ataques atribuidos a Irán. La responsable europea vinculó también estos desarrollos con la muerte de Jamenei, indicando que su partida reaviva en el pueblo iraní expectativas de cambio. "Debemos asegurarnos de que el futuro les pertenezca y puedan forjarlo", sostuvo Von der Leyen. No obstante, advirtió sobre un "riesgo real de inestabilidad" y la amenaza de una posible "espiral de violencia" en el país persa y sus alrededores.

El medio Europa Press puntualizó que la reacción europea se concentra tanto en la incertidumbre sobre la sucesión en el liderazgo supremo de Irán como en la posibilidad de repercusiones más amplias para la región. Los recientes contactos diplomáticos buscan evitar una escalada de tensión, especialmente en los estados vecinos que han soportado las consecuencias directas de las acciones militares iraníes. La mención de interlocutores de países como Israel, Jordania, Egipto, Turquía, Qatar, Omán, Bahréin y Kuwait por parte de Kallas refleja la preocupación de la Unión Europea sobre la estabilidad regional tras el fallecimiento de Jamenei y la potencial reconfiguración del poder en Teherán.

Según Europa Press, tanto Kallas como Von der Leyen coinciden en la necesidad de acompañar al pueblo iraní en este periodo de transición y en la importancia de buscar canales que faciliten la desescalada de tensión militar y política. La visión compartida entre los líderes europeos y sus interlocutores en la región subraya la atención internacional ante posibles transformaciones internas en Irán, así como la vigilancia por posibles repercusiones en el equilibrio geopolítico del Medio Oriente.

El fallecimiento de Jamenei, según reportó el medio Europa Press, ha generado una reacción inmediata entre los aliados occidentales y los socios regionales, intensificándose los contactos multilaterales para analizar el impacto en la política interna iraní y en la seguridad colectiva. Estas acciones diplomáticas reflejan la anticipación de escenarios diversos para el futuro político de Irán y remiten también a la preocupación europea por evitar que la crisis derive en una profundización de la violencia en la zona.