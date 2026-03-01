Irán informa de la muerte del comandante de la Guardia Revolucionaria y el secretario del Consejo de Defensa

El secretario del Consejo de Defensa Nacional de Irán y asesor del ayatolá, el almirante Ali Shamkhani, había asumido una función central en la reestructuración de la seguridad nacional tras los ataques de Israel y Estados Unidos en junio de 2025. Según informó Europa Press, Shamkhani fue designado para el cargo el 6 de febrero con el objetivo de “revisar los planes de defensa” y “mejorar las capacidades de las Fuerzas Armadas” iraníes, en un proceso de centralización que buscaba reforzar la estructura militar del país, poco antes de producirse una ofensiva aérea coordinada por fuerzas estadounidenses e israelíes que resultó en su muerte.

El gobierno iraní confirmó la muerte del comandante de la Guardia Revolucionaria, Mohammad Pakpour, junto a la de Shamkhani, durante los ataques ejecutados este sábado por Israel y Estados Unidos, según publicó Europa Press. Estas acciones también derivaron en la muerte del líder supremo del país, el ayatolá Alí Jamenei, y habrían dejado vacante el liderazgo militar estratégico iraní. El medio Europa Press detalló que la operación se efectuó en un marco de creciente tensión regional.

Europa Press consignó que las fuerzas israelíes ya habían informado durante el sábado sobre la muerte de Mohammad Pakpour, afirmando haber eliminado a varios altos mandos iraníes, entre los que se incluye, según sus informaciones preliminares, al ministro de Defensa, Aziz Nasirzadé, versión que no había sido confirmada oficialmente por parte del gobierno iraní hasta el momento señalado.

El Consejo de Defensa Nacional, al que Shamkhani se incorporó recientemente, es un organismo creado como respuesta a los ataques previos de Israel y Estados Unidos en junio de 2025, con el propósito de optimizar y centralizar la gestión de las capacidades de defensa de Irán. Entre las primeras tareas encomendadas a esta entidad se incluyeron la evaluación estratégica de los planes defensivos nacionales y el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas a través de una nueva estructura de mando y control. Shamkhani, quien entre 1997 y 2005 ocupó el cargo de ministro de Defensa, obtuvo así una nueva relevancia en la jerarquía militar iraní tras su nombramiento, de acuerdo con la información publicada por Europa Press.

La operación descrita por las autoridades israelíes consistió, según informó Europa Press, en un “ataque sorpresa” en el que participaron cientos de aviones y que se dirigió contra dos puntos donde se encontraban reunidos los principales responsables del aparato de seguridad de Irán. La ofensiva, coordinada entre Israel y Estados Unidos, se centró en instalaciones militares y nucleares que, según estas fuentes, representaban una amenaza inminente. Washington declaró que el objetivo era “desmantelar el aparato de seguridad del régimen”, acción que resultó en la muerte del máximo líder de la república islámica, el ayatolá Alí Jamenei, confirmó Europa Press.

La ausencia de confirmación sobre el fallecimiento del ministro de Defensa Aziz Nasirzadé resalta la complejidad del contexto, dado que varias fuentes estiman que figuraba entre los altos mandos alcanzados durante la operación, aunque hasta el momento de la publicación no existía pronunciamiento oficial del gobierno iraní respecto a este caso particular.

Las repercusiones de los ataques coordinados han dejado sin liderazgo a sectores clave del aparato militar y de inteligencia de Irán, con efectos potenciales sobre la capacidad de respuesta estratégica del país. Europa Press detalló que la ofensiva se enmarca en una intensificación del conflicto regional y en la reconfiguración de los equilibrios militares en Medio Oriente a raíz de la muerte de figuras determinantes en la estructura de poder iraní.