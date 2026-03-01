Irán confirma la muerte de tres altos mandos militares

El Consejo de Defensa Nacional de Irán, creado en febrero de 2025 para fortalecer y centralizar el poder militar del país, perdió a su secretario y asesor principal, el almirante Ali Shamkhani, tras una ofensiva coordinada de Estados Unidos e Israel. La noticia principal, según publicó Europa Press, es la muerte este sábado de varios altos cargos militares iraníes, incluidos Shamkhani, el comandante de la Guardia Revolucionaria Mohammad Pakpour y el ministro de Defensa Aziz Nasirzadé, como resultado de estos ataques conjuntos; la ofensiva también habría terminado con la vida del líder supremo Alí Jamenei.

Las autoridades de Irán confirmaron la muerte de estos tres directivos del aparato de defensa nacional, luego de la operación calificada por fuentes israelíes como un ataque sorpresa que involucró a cientos de aviones y se centró en ubicaciones estratégicas. Tal como consigna Europa Press, el objetivo de la ofensiva fue "desmantelar el aparato de seguridad del régimen", según señaló Washington, lo que implicó bombardear sitios relacionados con la organización militar y el programa nuclear iraní.

Pakpour y Nasirzadé figuraban entre los líderes que Israel identificó como eliminados durante los ataques. Europa Press reportó que el Ministerio de Defensa iraní perdió a uno de sus dirigentes clave: Aziz Nasirzadé, quien anteriormente comandó las Fuerzas Aéreas y ocupó el cargo de subcomandante del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. Nasirzadé desempeñó un rol central en la fabricación de proyectiles de largo alcance y la investigación sobre armamento nuclear, biológico y químico, según las declaraciones de Israel recogidas por el mismo medio.

El almirante Ali Shamkhani asumió el 6 de febrero de 2025 la secretaría del Consejo de Defensa Nacional, un órgano cuya creación respondió a los ataques de Israel y Estados Unidos ocurridos en junio de ese año. Este consejo fue encargado de revisar los planes de defensa y concentrar las capacidades de las Fuerzas Armadas, con el propósito de mejorar la respuesta iraní a futuras amenazas. Shamkhani ya tenía experiencia en altos puestos de responsabilidad, pues ejerció como ministro de Defensa entre 1997 y 2005, y tras regresar como secretario del Consejo, reforzó su influencia dentro del régimen.

Los detalles de la ofensiva, publicados por Europa Press, indican que las fuerzas estadounidenses e israelíes realizaron bombardeos masivos contra emplazamientos considerados amenazas inminentes, con especial énfasis en los sectores militar y nuclear. Las autoridades israelíes explicaron que los máximos responsables del aparato de seguridad iraní se encontraban reunidos en dos ubicaciones principales, que resultaron atacadas durante la operación.

El ataque generó una serie de bajas en el comando militar iraní, ya que, de acuerdo al reporte de Europa Press, un total de seis militares de alto rango fueron objetivo de estos bombardeos. La acción contó con cientos de vuelos organizados para lograr el factor sorpresa sobre Teherán y otras ubicaciones identificadas previamente como centros de decisión y coordinación de la defensa nacional.

Estados Unidos, al justificar la ofensiva, declaró que el propósito principal era interrumpir la capacidad de Irán para coordinar ataques o desarrollar armas de destrucción masiva, lo que, según su postura, representaba un peligro directo para la región. Israel, en tanto, subrayó la eliminación estratégica de perfiles como Pakpour y Nasirzadé, a quienes identificó como responsables operativos clave en la transferencia y producción de tecnología militar avanzada.

Los bombardeos pusieron fin, según confirmaron las fuentes consultadas por Europa Press, a la dirección de figuras consideradas indispensables en la estructura de defensa iraní. Con la muerte de Pakpour, se ve afectado el mando de la Guardia Revolucionaria; con la pérdida de Nasirzadé, el Ministerio de Defensa queda sin el responsable de la expansión de su programa misilístico y nuclear; y la muerte de Shamkhani supone un golpe al recambio institucional previsto desde el Consejo de Defensa Nacional.

Se informó también que en el ataque resultó muerto el líder supremo de Irán, Alí Jamenei, lo que, según las atribuciones recogidas por Europa Press, podría tener consecuencias de amplio alcance sobre la estabilidad del Estado iraní y sus posiciones internacionales.

Las misiones otorgadas al Consejo de Defensa Nacional, órgano recientemente constituido y liderado hasta el sábado por Shamkhani, incluían la revisión minuciosa de la defensa nacional y la implementación de procesos de centralización en la organización militar. Estas tareas adquirían especial urgencia después de los bombardeos atribuidos a Israel y Estados Unidos en 2025, eventos que motivaron su creación y la designación de Shamkhani como secretario.

Esta ofensiva conjunta representa uno de los ataques más amplios contra el liderazgo militar y político de Irán reportados en los últimos años, pues además de los altos cargos fallecidos, impactará en la capacidad de respuesta y organización del país, indicaron fuentes de Europa Press. Las referencias a las funciones desempeñadas por los afectados denotan la magnitud del vacío de poder que estos hechos ocasionan en el entramado defensivo y gubernamental iraní.