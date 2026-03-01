Irán anuncia nuevos ataques contra bases de EEUU en el golfo Pérsico y el Kurdistán iraquí

El Gobierno de Emiratos Árabes Unidos ha confirmado que dos personas resultaron heridas en Dubái tras el impacto de los restos de un dron interceptado. El mismo episodio ha generado preocupación en la región, ya que se suma a una serie de ataques relacionados con el conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel. Según informó la agencia semioficial Tasnim y recogió el comunicado oficial del Ejército de Irán, la fuerza aérea iraní anunció la ejecución de bombardeos sobre bases militares estadounidenses localizadas tanto en el golfo Pérsico como en el Kurdistán iraquí. El texto también detalla que se han atacado varios objetivos en territorio israelí, lo cual provocó la activación de la alerta general en Israel.

El Ejército para el Frente Interior israelí, órgano responsable de la seguridad nacional, notificó la activación de las sirenas de alerta después de detectar la presencia de misiles lanzados desde Irán. De acuerdo con medios oficiales citados por Tasnim, los primeros blancos de estos misiles serían áreas del centro de Israel y el valle del Jordán, lo que elevó el nivel de vigilancia y preparativos de defensa en ambas regiones.

En cuanto a la operación militar, el Ejército iraní indicó que la ofensiva se llevó a cabo en varias fases, utilizando cazas de precisión para bombardear posiciones estadounidenses. El comunicado recopilado por Tasnim precisa que estas acciones forman parte de una escalada regional que responde al deterioro de las relaciones diplomáticas y a la proliferación de ataques sobre diferentes actores en el área.

El conflicto no solo ha afectado a las zonas mencionadas, sino que también involucró territorio de Omán. Según consignó la agencia recabada por Tasnim, Omán, que habitualmente tiene un rol de mediación en las negociaciones entre Irán y Estados Unidos, reportó el ataque contra el puerto comercial de Duqm. Autoridades omaníes comunicaron que al menos dos drones alcanzaron la infraestructura portuaria, resultando herido un trabajador expatriado. Es la primera vez desde el inicio de la actual escalada que se confirma un incidente bélico de este tipo dentro de Omán, lo que plantea interrogantes sobre la expansión de la crisis y los efectos colaterales sobre países que hasta ahora habían mantenido un perfil de mediación.

Los ataques confirmados en Emiratos Árabes Unidos y Omán, sumados a los bombardeos en Kurdistán iraquí y en bases estadounidenses en el golfo Pérsico, muestran una intensificación de las hostilidades y una extensión geográfica del enfrentamiento. La reacción de las fuerzas armadas israelíes, detallada por medios como Tasnim, se centró en reforzar los sistemas de defensa antimisiles y actualizar los protocolos de seguridad para proteger a la población civil y las infraestructuras críticas, dada la amenaza de ataques directos provenientes de Irán.

Dentro de Dubái, la caída de restos del dron ocasionó daños materiales y heridos, según el comunicado oficial comunicado por Emiratos Árabes Unidos. Estas circunstancias fueron resaltadas en paralelo por las autoridades omaníes, quienes indicaron que uno de los afectados en Duqm era un trabajador extranjero, lo que ha añadido una dimensión humanitaria y de seguridad para los expatriados residiendo en la región.

El episodio de ataques con drones sobre el puerto de Duqm se produce en un contexto donde Omán suele desempeñar una función central en los intentos de reducir tensiones y promover el diálogo entre las partes en conflicto. Tal como publicó la agencia Tasnim, el hecho de que Omán se haya visto directamente afectado, altera el escenario tradicional de mediación y puede condicionar futuras iniciativas diplomáticas en la zona.

El comunicado iraní, recogido por la agencia semioficial Tasnim, resalta que las operaciones se han desarrollado en distintas fases y con objetivos claramente definidos. Según la misma fuente, la ofensiva representó una respuesta calculada frente a la situación de seguridad prevaleciente y las acciones previas de las fuerzas estadounidenses e israelíes en la región.

Reportó Tasnim que las autoridades israelíes señalaron el despliegue inmediato de unidades militares y servicios de emergencia tras la localización de los misiles en su espacio aéreo. Mientras tanto, en el Kurdistán iraquí, la información sobre los daños y consecuencias de los bombardeos aún está en fase de consolidación; sin embargo, los primeros reportes coinciden en que la tensión diplomática y militar entre Irán y Estados Unidos ha escalado a nuevas dimensiones, impactando también a países vecinos.

De acuerdo con los comunicados oficiales y los reportes reunidos por Tasnim, la concatenación de ataques en diversos frentes evidencia la complejidad del escenario actual en Medio Oriente y la multiplicidad de actores involucrados. Las repercusiones inmediatas incluyen la alteración de la rutina diaria en zonas bajo alerta, la movilización de recursos militares y de protección civil, y la revisión de alianzas y disposiciones estratégicas de los estados afectados.