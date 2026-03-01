El presidente iraní, el jefe del poder judicial y un jurista asumen el liderazgo temporal del país

El proceso de sucesión al liderazgo supremo de Irán recae ahora en la Asamblea de Expertos, integrada por 88 clérigos chiíes, la cual tiene la responsabilidad de seleccionar al nuevo líder de la República Islámica. Según consignó la fuente original, este órgano se encuentra ejerciendo su sexto mandato de ocho años, iniciado tras las elecciones de 2024 en las que los candidatos conservadores obtuvieron la mayoría. El contexto actual surge tras la muerte del ayatolá Alí Jamenei luego de ser alcanzado en su residencia oficial durante los bombardeos coordinados por Israel y Estados Unidos, en una ofensiva dirigida expresamente a promover un cambio de régimen en Irán. A raíz del fallecimiento de la máxima autoridad religiosa y política, las estructuras estatales han activado mecanismos excepcionales para asegurar la continuidad del gobierno.

De acuerdo con la información publicada, el liderazgo temporal del país será asumido por un consejo colegiado conformado por el presidente de la República Islámica, Masud Pezeshkian; el jefe del aparato judicial, Gholamhosein Mohseni-Ejei; y un jurista del Consejo de Guardianes. Así lo explicó el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, Alí Lariyani, quien señaló en una entrevista para la televisión estatal que la creación de este organismo transitorio se llevará a cabo con celeridad, con el objetivo de llenar el vacío de poder dejado por Jamenei, quien había dirigido el país durante casi cuatro décadas.

Tal como publicó la fuente citada, el régimen iraní ha declarado 40 días de luto oficial y siete días festivos, manifestando su condena a lo que denominan un “gran crimen” que, según las autoridades, no quedará “impune”. Este escenario se da en medio de una atmósfera de fuerte incertidumbre política y social, dado que el país también ha perdido a otros altos mandos durante los ataques, lo que complica el equilibrio de poder en las instituciones republicanas y militares.

El medio detalló que la República Islámica apenas ha transitado por un proceso de sucesión de esta magnitud en los casi 50 años desde la Revolución Islámica de 1979. El nombramiento del próximo líder supremo presenta características inéditas para la clase política y el aparato religioso iraní contemporáneo, bajo la presión de una situación internacional convulsa y bajo fuertes desafíos internos.

La Asamblea de Expertos, como órgano encargado de designar al sucesor, desempeña un papel central en estos momentos. Esta institución resulta clave, pues su decisión definirá el tono y las líneas estratégicas de la próxima etapa en Irán. El consejo temporal cumple mientras tanto la tarea de mantener la estabilidad institucional hasta que la asamblea concluya el proceso de selección del nuevo líder, cuyo perfil y orientación política marcarán el rumbo futuro de la República Islámica en el nuevo escenario geopolítico que se configura tras la desaparición de Jamenei.

Según reportó la fuente original, las autoridades han subrayado la rapidez con la que se constituirá el consejo de liderazgo temporal, mostrando su intención de asumir el desafío de transición sin demoras que pongan en riesgo la operatividad del aparato estatal. La gravedad del momento está destacada por la declaración oficial de que los ataques recibidos comportan consecuencias que no serán pasadas por alto, y por el compromiso reiterado de sancionar a los responsables materiales e intelectuales.

Durante el transcurso de los 37 años de liderazgo de Jamenei, la figura del líder supremo se consolidó como el eje central del sistema político iraní, ejerciendo influencia determinante sobre el gobierno, las fuerzas armadas y las instituciones religiosas. La ausencia repentina de esta figura representó un reto extraordinario para el entramado institucional, motivo por el cual la disposición legal prevé la conformación de un consejo colectivo que garantice la continuidad y evite rupturas o vacíos de poder.

La citada ofensiva militar de Israel y Estados Unidos culminó con varias pérdidas entre la cúpula dirigente iraní, intensificando la tensión tanto al interior del país como en el escenario internacional. El medio de referencia describió el ambiente como uno en el que predomina la incertidumbre, dada la importancia que reviste la figura del líder supremo y las repercusiones que su ausencia conlleva para el equilibrio en Medio Oriente.

Las disposiciones formales del aparato estatal iraní, expuestas por el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional en los medios nacionales, recalcan la legalidad de la medida adoptada para gobernar de manera colegiada durante el periodo de transición. La composición del consejo, integrado por representantes del Ejecutivo, la Judicatura y un miembro del Consejo de Guardianes, busca reflejar el equilibrio entre los principales poderes del Estado, conforme a lo estipulado por el ordenamiento de la República Islámica.

Las manifestaciones de duelo y las declaraciones ofrecidas en medios oficiales remarcan la gravedad histórica del momento y su carácter excepcional. La continuidad de las instituciones y la estabilidad nacional dependen, en este caso, de la capacidad de los líderes temporales y de la Asamblea de Expertos de gestionar la transición, enfrentando las consecuencias inmediatas de los ataques y el desafío de designar un nuevo guía para la República Islámica.