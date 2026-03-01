China condena el "inaceptable" ataque a Irán y propone un "frente conjunto" ante las "acciones unilaterales"

Según el comunicado oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi y su homólogo ruso Sergei Lavrov discutieron la preocupación por la expansión del conflicto en el golfo Pérsico y el riesgo de una escalada peligrosa en Oriente Medio. Durante la conversación, Wang Yi insistió en la necesidad de detener de inmediato las acciones militares y restaurar el diálogo para evitar que la situación alcance niveles incontrolables. Estas declaraciones se produjeron a raíz del reciente ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, un acto que el gobierno chino considera inaceptable y carente de respaldo por parte del Consejo de Seguridad de la ONU.

De acuerdo con la información publicada por el Ministerio de Asuntos Exteriores chino y divulgada por varios medios, Wang Yi subrayó que la conducta de lanzar ataques a estados soberanos sin autorización de la ONU constituye una violación de los principios del derecho internacional y de las normas que rigen las relaciones diplomáticas. El ministro expresó que este tipo de acciones unilaterales minan los cimientos sobre los que se construyó la paz después de la Segunda Guerra Mundial. Añadió además que la comunidad internacional debe emitir un mensaje claro contra el retorno a lo que calificó como “la ley de la selva”.

Según detalló el medio, Wang Yi también condenó el asesinato de líderes soberanos y cualquier incitación al cambio de régimen, al señalar que estos hechos vulneran los principios básicos del derecho internacional. A su juicio, la vía diplomática había mostrado avances antes del ataque, y esta ofensiva ha complicado los esfuerzos para una resolución pacífica del conflicto en la región.

El Ministerio de Asuntos Exteriores chino difundió que Lavrov expresó el apoyo de Rusia a la postura de China. El canciller ruso manifestó la disposición de su país a fortalecer la comunicación y la coordinación bilateral, con la intención de presentar una posición común, especialmente en escenarios multilaterales como la ONU o dentro de la Organización para la Cooperación de Shanghái. Por el momento, las agencias rusas no han publicado información propia sobre el contenido detallado de la conversación entre ambos funcionarios.

El gobierno chino propuso la formación de un frente internacional coordinado, destinado a responder ante las acciones unilaterales que, según sus representantes, alteran la estabilidad mundial y ponen en entredicho los mecanismos de seguridad colectiva establecidos en el siglo XX. Los representantes chinos instaron a la comunidad global a pronunciarse de forma unificada para rechazar cualquier iniciativa que no cuente con el consenso internacional.

Wang Yi reafirmó, según divulgó el Ministerio, la exigencia del cese inmediato de hostilidades como condición para evitar un deterioro mayor de la situación y la posibilidad de abrir un nuevo proceso de negociaciones. Sostuvo que solo a través del retorno a la mesa de diálogo sería posible estabilizar la región y evitar un agravamiento irreversible de los conflictos.

El medio informó que las autoridades chinas consideran indispensable que cualquier acción militar de relevancia cuente con la autorización expresa del Consejo de Seguridad de la ONU, y remarcan que el hecho de actuar sin ese respaldo representa una alteración del orden internacional vigente. En ese sentido, destacan que el ataque reciente contra Irán se produjo al margen del marco legal respaldado por la comunidad internacional.

Finalmente, tal como consignó el Ministerio chino, la conversación entre Wang Yi y Lavrov refleja un intento de alinear posiciones entre Pekín y Moscú en torno a la gestión de las crisis globales en espacios multilaterales, a fin de promover alternativas diplomáticas frente a la escalada militar y los desafíos para la arquitectura de seguridad internacional.