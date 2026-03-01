Albares confirma que no hay muertos ni heridos españoles en los cruces de bombardeos

El ministro José Manuel Albares informó que en torno a 30.000 ciudadanos españoles residen actualmente en la región de Oriente Próximo, según datos recopilados por las embajadas españolas. Tras una serie de consultas con los representantes diplomáticos desplegados en Irán, Israel, Líbano, Jordania, Siria, Qatar, Kuwait, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Omán, Arabia Saudí, Irak, Turquía, Azerbaiyán y Armenia, Albares confirmó que ninguno de estos nacionales se encuentra entre las víctimas de los recientes ataques producidos entre Estados Unidos, Israel e Irán. Este balance se anunció después de una reunión por videoconferencia con los embajadores para revisar la situación en cada país afectado, según consignó el medio RTVE.

Durante la entrevista transmitida en el canal 24 Horas, Albares destacó que “en estos momentos, de lo que me han trasladado, no hay ningún español que se encuentre herido, por supuesto no hay ningún fallecido, todos se encuentran bien dentro de las circunstancias”. El ministro señaló la variedad de situaciones que se presentan en cada Estado de la zona. “Las circunstancias son muy diversas en los distintos países”, indicó, detallando que algunos han mantenido abierto su espacio aéreo, como Arabia Saudí, Jordania y Omán, mientras que otros, entre ellos Irán, Qatar y Emiratos Árabes Unidos, optaron por suspender el tráfico aéreo temporalmente debido a la escalada militar.

El repaso realizado entre el Ministerio de Asuntos Exteriores y el personal diplomático abordó la respuesta de Irán tras los ataques coordinados de Estados Unidos e Israel. Según reportó RTVE, el régimen iraní lanzó ataques contra territorio israelí y contra bases estadounidenses ubicadas en países cercanos, lo que incrementó la preocupación por la seguridad de los ciudadanos extranjeros en la zona.

Albares también valoró el contexto legal y político de la operación militar internacional. Subrayó que la acción liderada por Estados Unidos e Israel “no tiene cobertura legal”, ya que no existe una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que la avale. Recalcó: “Desde luego nosotros no la acompañamos. Porque la violencia nunca trae paz, sólo caos”. Según detalló el medio RTVE, el ministro remarcó en la entrevista la posición española de respaldo a las sanciones de la Unión Europea, incluyendo las dirigidas contra la Guardia Revolucionaria Iraní.

En cuanto a derechos y libertades, el titular de Exteriores recordó la postura del Gobierno español en favor del derecho a la libre expresión y manifestación de la ciudadanía iraní, prestando especial atención a la situación de las mujeres en ese país. Añadió que estas manifestaciones suelen producirse en contextos de mayor dificultad y riesgo personal, reconociendo el valor de quienes ejercen sus derechos bajo circunstancias adversas.

El seguimiento de la situación por parte de las autoridades españolas permanece activo ante la evolución de los acontecimientos y posibles repercusiones en la seguridad de los nacionales en la región. RTVE subrayó que, si bien la prioridad consensuada ha sido velar por la protección de los ciudadanos, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha optado por mantener abiertas sus líneas de comunicación con todas las delegaciones diplomáticas para responder con celeridad ante cualquier cambio relevante en los distintos países afectados por el incremento de la tensión y las operaciones militares entre las potencias implicadas.