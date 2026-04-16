Rusia ha lanzado contra Ucrania desde la mañana del miércoles 659 drones y 44 misiles

Kiev, 16 abr (EFE).- Rusia ha lanzado contra Ucrania entre las 7.00 de la mañana del miércoles y las 7.00 de la mañana de hoy un total de 659 drones y 44 misiles, según informó la Fuerza Aérea ucraniana en su canal de Telegram.

Las defensas aéreas ucranianas neutralizaron 636 de los drones y 31 misiles, según el parte, que informa también del impacto de 12 misiles y de 20 drones que no pudieron ser neutralizados en 26 localizaciones de Ucrania no especificadas en este balance.

Fragmentos de drones y misiles rusos derribados cayeron en otros 25 lugares.

Del total de los misiles lanzados por Rusia, 19 eran misiles balísticos. Las defensas ucranianas pudieron interceptar 8 de estos misiles.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, advirtió esta semana de que Ucrania sufre un déficit agudo en materia de misiles para sistemas Patriot, los más efectivos para derribar misiles balísticos, que podría agravarse si termina el alto el fuego y vuelve la guerra en Irán. EFE

Israel e Hizbulá continúan los enfrentamientos en la frontera ante posibles negociaciones

Kast anuncia para este jueves el primer vuelo "de muchos" para deportar migrantes en situación irregular en Chile

Irán alerta ante China de que el bloqueo de EEUU del estrecho de Ormuz "agravará" la situación en Oriente Próximo

El secretario del Tesoro de EE.UU. planea visitar Japón antes del viaje de Trump a China

Delcy Rodríguez recibe a una delegación de la UE para "fortalecer la cooperación bilateral"

