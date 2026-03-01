Alauda Ruiz de Azúa tras el triunfo de 'Los Domingos': "Ojalá la película llegue al Papa y a Bad Bunny"

La directora de cine Alauda Ruiz de Azúa ha compartido que la introducción del guion de ‘Los Domingos’ incluía originalmente una frase de Bad Bunny: “Dios está en nuestros corazones”. Según publicó la agencia Europa Press, Ruiz de Azúa reveló este detalle tras recibir múltiples galardones por su película y expresó su interés en que tanto el Papa León XIV, que tiene programada una visita a España del 6 al 12 de junio, como el artista puertorriqueño Bad Bunny, quien realizará una gira en el país en esas mismas fechas, puedan ver la obra.

De acuerdo con Europa Press, la cineasta resultó ganadora del Goya a Mejor Guion Original, Mejor Dirección y Mejor Película por ‘Los Domingos’. En sus declaraciones, destacó la dimensión intergeneracional del debate suscitado por la película y el deseo de que figuras tan distintas como el pontífice y el cantante latinoamericano experimenten el filme. “Pues mira, ojalá la película llegue a Bad Bunny y al Papa”, afirmó, cuando los medios le preguntaron acerca de la posibilidad de que la cinta alcanzara al Papa León XIV, en coincidencia con su estancia en España, y tras el comentario de la productora Marisa Fernández, quien recordó que Bad Bunny estará también en el país.

Según relató Ruiz de Azúa al medio, aunque el guion publicado de la película iba a iniciar con la frase de Bad Bunny acerca de la divinidad presente en el corazón, finalmente optó por integrar una cita de la Bizarrap Session de Quevedo: “el sábado teteo, el domingo misa”. La productora Marisa Fernández comentó al respecto, en tono irónico, que “Benito (Bad Bunny) sabe de ‘Los Domingos’”.

La directora también abordó el debate que ha generado la cinta desde su estreno. Europa Press consignó que, ante preguntas sobre si sentía incomodidad por las conversaciones que se han generado en torno a la película, Ruiz de Azúa sostuvo que al promover una obra que abre un diálogo complejo, el proceso de promoción y la conversación pública resultan, en algún momento, incómodos por naturaleza. Señaló además que el equipo era consciente de que se trataba de un proyecto orientado a plantear una discusión “adulta y reflexiva”, por lo que manifestó agradecimiento a la Academia de Cine, responsable de los cinco premios Goya otorgados al filme.

La reacción generacional forma parte del debate que ha suscitado ‘Los Domingos’. Según detalló Europa Press, Ruiz de Azúa explicó que los públicos mayores de 40 años tienden a enfocarse en los aspectos ligados a la religión, mientras que los más jóvenes reflexionan sobre la libertad individual y los elementos metafóricos de la película. Explicó que estas diferencias también se han reproducido durante el estreno de la obra en Francia, ocurrido hace dos semanas, donde la conversación se ha desarrollado con una marcada división generacional respecto al enfoque de la historia.

Europa Press reportó que la directora reconoció la riqueza de perspectivas que han surgido alrededor de ‘Los Domingos’, resaltando la diversidad de interpretaciones recibidas tras la apertura del debate social y cultural que pretendía la película. El fenómeno, según citó el medio, ha trascendido el ámbito nacional y se replica en otras sociedades con públicos heterogéneos y referencias socioculturales distintas.