Xiaomi lanza a nivel global los modelos de la serie Xiaomi 17 y el exclusivo Leica Leitzphone

La edición más exclusiva de los nuevos dispositivos presentados por Xiaomi solo estará disponible a través de las tiendas propias de la marca china y de Leica, con un precio de salida de 1.999 euros para el modelo Leica Leitzphone. En el marco de la inauguración de la feria Mobile World Congress (MWC) 2026, la compañía organizó un evento en el Palau de Congressos de Catalunya en Barcelona, donde se anunciaron novedades tanto en hardware como en colaboraciones con la empresa alemana Leica. Según detalló la agencia Europa Press, el evento sirvió como escenario para lanzar globalmente los modelos insignia de la serie Xiaomi 17 y su apuesta en fotografía móvil de alto nivel, el Leica Leitzphone.

Según publicó Europa Press, la serie Xiaomi 17 representa la apuesta más reciente de la marca por integrar tecnología avanzada y diseño resistente. El modelo estándar, el Xiaomi 17, cuenta con el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5, que apunta a un elevado desempeño, y una protección frente a polvo y agua bajo certificación IP68. La batería alcanza los 6.330 mAh, combinada con carga rápida de 100W por cable y 50W de manera inalámbrica. Este dispositivo incorpora una pantalla de 6,3 pulgadas en resolución de 2.656 x 1.220 píxeles y emplea un marco de aluminio 6M42 junto a Xiaomi Shield Glass para mayor durabilidad, con apenas 8,06 mm de grosor y 191 gramos de peso.

En materia fotográfica, el Xiaomi 17 introduce un sistema de tres cámaras Leica de 50 MP y una cámara frontal con la misma resolución. Incorpora una lente teleobjetivo flotante Leica de 60 mm que favorece capturas tipo retrato de nivel profesional, junto a un zoom óptico de cinco aumentos y captura macro a distancia de 10 cm. También dispone de funciones digitales como AI Ultra Zoom de hasta 20x. El apartado de video permite grabación en 4K a 60 frames por segundo compatible con Dolby Vision y Log. Según informó Europa Press, los usuarios pueden elegir entre los colores Black, Alpine Pink, Ice Blue y Venture Green. Los precios de salida son 999,99 euros para la variante de 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno, y 1.099 euros para el modelo de 12 GB y 512 GB.

El Xiaomi 17 Ultra, presentado inicialmente para el mercado chino en diciembre, debuta en el mercado internacional como el primer teléfono de la firma con sensor de cámara principal LOFIC de 1 pulgada. El módulo circular alberga dos cámaras de 50 MP y otra de 200 MP desarrollada junto a Leica. Ofrece un zoom óptico mecánico de 75-100 mm, lo que incrementa la calidad de fotografía nocturna y de video. El sistema admite grabación en Dolby Vision y ACES Log a resolución 4K y hasta 120 cuadros por segundo para videografía de nivel cinematográfico. El modelo despliega una pantalla AMOLED LTPO de 6,9 pulgadas, resolución de 2.608 x 1.200 píxeles y una tasa de refresco de 120 Hz, con soporte Dolby Vision. Su perfil es de 8,29 mm y un peso de 219 gramos, lo que convierte a este equipo en el modelo Ultra más delgado y ligero de la marca, según consignó Europa Press.

El Xiaomi 17 Ultra utiliza el mismo procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5, integra certificación IP68, una batería de 6.000 mAh y carga 'Hypercharge' de 90W. La oferta para este modelo incluye opciones en colores Black, White y Starlit Green, con un precio de 1.499,99 euros. Adicionalmente, la empresa prevé comercializar kits de fotografía desarrollados para este teléfono, con precios de 99,99 euros para el paquete básico y 199,99 euros para la versión Pro, según reportó Europa Press.

Por fuera de la serie Xiaomi 17, la compañía y su socio Leica han presentado el Leica Leitzphone, un dispositivo que se diferencia por el diseño de la cámara: implementa un anillo alrededor de la lente, similar a los mecanismos de control en cámaras fotográficas tradicionales, que permite modificar el zoom y ajustar aspectos como la iluminación o el brillo. Este móvil también incorpora el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 y nivel de resistencia IP68, junto a una pantalla de 9,9 pulgadas y frecuencia de actualización de 120 Hz. La batería, de 6.000 mAh y soporte de carga 'Hypercharge' de hasta 90 W, potencia la autonomía del dispositivo. De acuerdo con información de Europa Press, el Leica Leitzphone solo podrá adquirirse en canales oficiales de Xiaomi y Leica, y tiene un precio de 1.999 euros.

La colaboración entre Xiaomi y Leica constituye uno de los principales pilares de la estrategia de la marca para captar usuarios interesados en fotografía móvil avanzada. La evolución en sensores fotográficos y la adopción de software dedicado permite que los dispositivos ofrezcan prestaciones orientadas tanto a usuarios generales como a profesionales del sector. La integración de video Dolby Vision, lentes teleobjetivo y soluciones de grabación en alta resolución refuerzan esta propuesta, mientras la variedad de opciones de almacenamiento, memoria y accesorios buscan ampliar la personalización y el rendimiento de cada equipo.

La presentación de las nuevas gamas de teléfonos coincide con la apertura del Mobile World Congress 2026, señalado como uno de los encuentros tecnológicos más relevantes a nivel mundial, lo que aporta visibilidad internacional a la gama insignia de Xiaomi. Según informó Europa Press, la disponibilidad comercial y las características exclusivas como los kits fotográficos y la personalización permiten que la firma mantenga su enfoque en la innovación tecnológica y el diseño avanzado.