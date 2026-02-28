Susan Sarandon combina sastrería masculina con elegancia y sofisticación: su vestido tipo esmoquin en los Goya 2026

Al recibir el Goya Internacional 2026, Susan Sarandon se situó junto a figuras como Cate Blanchett, Juliette Binoche, Sigourney Weaver y Richard Gere, según detalló el medio especializado. La presencia de la actriz estadounidense en la ceremonia marcó un momento destacado dentro de la gala, donde su reconocimiento por parte de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España subrayó el valor de una trayectoria con numerosos títulos reconocidos a nivel mundial. Su elección para la alfombra roja, un vestido-esmoquin exclusivo de Armani, se convirtió en uno de los elementos más comentados por los asistentes y la prensa.

De acuerdo con la publicación, Sarandon recibió el premio debido a una filmografía que incluye obras reconocidas tanto por la crítica como por el público internacional, así como por su papel dentro de la cultura popular y entre los cinéfilos. La Academia destacó su recorrido profesional, que comprende nueve nominaciones a los Globos de Oro y cinco a los premios Oscar. Entre las películas señaladas se encuentran ‘Atlantic City’, ‘Thelma y Louise’, ‘El aceite de la vida’ y ‘El Cliente’, título por el que recibió el galardón de la Academia estadounidense. Obtuvo finalmente el Oscar por su interpretación en ‘Pena de muerte’, donde encarnó a una monja que acompaña a una persona condenada a muerte.

El medio informó que la alfombra roja de los Premios Goya 2026 contó con la presencia de numerosos intérpretes y figuras del mundo audiovisual, aunque la actriz estadounidense acaparó gran parte de la atención mediática por su estilismo. El diseño de Armani, según indicaron fuentes del evento, resaltaba por su composición clásica y sofisticada: un vestido largo, de silueta recta y ligeramente entallada, confeccionado con detalles que remiten a la sastrería masculina tradicional. El escote en V pronunciado y las solapas de satén azul oscuro evocaban la chaqueta de esmoquin, mientras que los botones decorativos en la zona frontal reforzaban la inspiración.

Tal como publicó el medio, la actriz fue reconocida además por expresar su aprecio por España. Sarandon se crió en la fe católica, según consignó la prensa, y manifestó en varias ocasiones su afinidad y cariño hacia el país, al que regresó para ser homenajeada por la Academia española. Este vínculo se sumó a su papel como defensora de los Derechos Humanos, aspecto resaltado en su trayectoria dentro y fuera de la pantalla.

Las declaraciones de la Academia, reproducidas por la prensa y citadas en los medios, hicieron hincapié en que Sarandon forma parte de los rostros más reconocibles del cine de Hollywood. Además de la mención a sus películas icónicas, la organización recordó que el Goya Internacional otorga visibilidad a figuras que han marcado la historia del séptimo arte, ampliando la proyección de los premios a nivel global.

Durante la jornada, la presencia de Susan Sarandon se integró en un evento que buscó resaltar la colaboración cultural entre Estados Unidos y España. Los periodistas congregados en la alfombra roja siguieron sus pasos y captaron su interacción con colegas españoles y representantes de la industria, según el relato de los medios especializados.

La prensa española también resaltó el hecho de que Sarandon recibió el quinto Goya Internacional, un reconocimiento que sólo obtuvieron previamente actores de relevancia mundial. Esta edición de los premios, según informaron los medios acreditados, buscó hacer énfasis en figuras que han incorporado una visión internacional al cine y han dejado huella a través de su compromiso con temáticas sociales y artísticas.

De acuerdo a los reportes, la elección de un vestido-esmoquin por parte de Sarandon no únicamente funcionó como un homenaje a la sastrería clásica, sino también como un gesto estilístico interpretado por algunos medios como evidencia de su personalidad y de su trayectoria en el cine, desafiante de los estereotipos tradicionales. Los expertos en moda presentes en la gala describieron el diseño como una fusión de elementos masculinos y femeninos, logrando que Sarandon sobresaliera visualmente durante la cita.

El evento, organizado por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, fortaleció la proyección internacional de los premios Goya al contar con la presencia de una figura de la talla de Susan Sarandon, detalló la prensa. La actriz, reconocida por su activismo y su filmografía, se mostró cercana tanto con periodistas como con personas del ámbito cultural que asistieron a la ceremonia.