Sánchez rechaza "la acción militar unilateral de EEUU e Israel" y las actuación del régimen iraní y llama al diálogo

Pedro Sánchez advirtió que una nueva guerra en Oriente Medio tendría consecuencias devastadoras, por lo que instó a evitar una escalada mayor y a que la comunidad internacional favorezca el diálogo y la vía política. Según publicó Europa Press, el presidente del Gobierno español intervino en el contexto de la reciente escalada de tensiones entre Estados Unidos, Israel e Irán, subrayando la necesidad de una respuesta coordinada y apegada al derecho internacional.

En un mensaje difundido en su cuenta de X y recogido por Europa Press, Sánchez manifestó su rechazo a las acciones militares unilaterales llevadas a cabo por Estados Unidos e Israel contra Irán. El mandatario calificó estas intervenciones como actos que aumentan la tensión y contribuyen a un escenario internacional más incierto y hostil. Sánchez insistió en que tales movimientos unilaterales no conducen a una solución y exigen una reacción basada en los principios de legalidad internacional y cooperación global.

Del mismo modo, el jefe del Ejecutivo español declaró que también rechaza las acciones del régimen iraní y de su Guardia Revolucionaria, las cuales atribuyó un efecto negativo para la región. De acuerdo con la cobertura de Europa Press, remarcó que ninguno de los actores involucrados está exento de responsabilidad respecto a la actual escalada y sus posibles consecuencias. “No podemos permitirnos otra guerra prolongada y devastadora en Oriente Medio”, señaló Sánchez, poniendo de relieve la magnitud de un posible conflicto armado y su impacto humanitario y geopolítico.

Sánchez pidió la adopción de medidas inmediatas para la desescalada de la crisis. Según detalló Europa Press, el presidente español exigió el pleno respeto del derecho internacional por parte de todas las partes implicadas y el cese de cualquier acción que pueda incrementar las hostilidades. Insistió en la obligación de evitar pasos que conduzcan a una dinámica de confrontación continua.

Por otra parte, Sánchez reiteró que el diálogo es el único camino sostenible para resolver los conflictos en la región y lograr una solución política duradera. La cobertura de Europa Press recogió el énfasis del presidente en la necesidad de superar las respuestas militares y de impulsar iniciativas diplomáticas sin demora. Hizo un llamado a la comunidad internacional para que acompañe y se comprometa con este proceso de negociación y construcción de consensos, teniendo como horizonte la estabilidad y seguridad regional.

El contexto de estas declaraciones se produce tras una cadena de acontecimientos que han agravado la inestabilidad en Medio Oriente, en especial con el reciente intercambio de ataques y respuestas entre Estados Unidos, Israel e Irán. Europa Press informó que la posición del Gobierno español busca desmarcarse de cualquier alineación que suponga un incremento del conflicto y apuesta abiertamente por la mediación y la participación multilateral.

Finalmente, Sánchez reiteró su compromiso con la defensa del orden internacional basado en normas y abogó por la responsabilidad compartida de todos los Estados para evitar una escalada bélica de consecuencias impredecibles. El presidente concluyó su intervención reafirmando la urgencia de restaurar el diálogo intergubernamental y de garantizar el respeto de las leyes internacionales como única vía para la paz en Oriente Medio, tal como aportó Europa Press en su reporte.