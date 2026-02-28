Agencias

Sánchez rechaza "la acción militar unilateral de EEUU e Israel" y las actuación del régimen iraní y llama al diálogo

El presidente español insta a evitar una nueva guerra en Oriente Medio, exige respeto al derecho internacional y pide una solución política tras la reciente escalada entre Estados Unidos, Israel e Irán, llamando a la comunidad internacional al diálogo

Guardar

Pedro Sánchez advirtió que una nueva guerra en Oriente Medio tendría consecuencias devastadoras, por lo que instó a evitar una escalada mayor y a que la comunidad internacional favorezca el diálogo y la vía política. Según publicó Europa Press, el presidente del Gobierno español intervino en el contexto de la reciente escalada de tensiones entre Estados Unidos, Israel e Irán, subrayando la necesidad de una respuesta coordinada y apegada al derecho internacional.

En un mensaje difundido en su cuenta de X y recogido por Europa Press, Sánchez manifestó su rechazo a las acciones militares unilaterales llevadas a cabo por Estados Unidos e Israel contra Irán. El mandatario calificó estas intervenciones como actos que aumentan la tensión y contribuyen a un escenario internacional más incierto y hostil. Sánchez insistió en que tales movimientos unilaterales no conducen a una solución y exigen una reacción basada en los principios de legalidad internacional y cooperación global.

Del mismo modo, el jefe del Ejecutivo español declaró que también rechaza las acciones del régimen iraní y de su Guardia Revolucionaria, las cuales atribuyó un efecto negativo para la región. De acuerdo con la cobertura de Europa Press, remarcó que ninguno de los actores involucrados está exento de responsabilidad respecto a la actual escalada y sus posibles consecuencias. “No podemos permitirnos otra guerra prolongada y devastadora en Oriente Medio”, señaló Sánchez, poniendo de relieve la magnitud de un posible conflicto armado y su impacto humanitario y geopolítico.

Sánchez pidió la adopción de medidas inmediatas para la desescalada de la crisis. Según detalló Europa Press, el presidente español exigió el pleno respeto del derecho internacional por parte de todas las partes implicadas y el cese de cualquier acción que pueda incrementar las hostilidades. Insistió en la obligación de evitar pasos que conduzcan a una dinámica de confrontación continua.

Por otra parte, Sánchez reiteró que el diálogo es el único camino sostenible para resolver los conflictos en la región y lograr una solución política duradera. La cobertura de Europa Press recogió el énfasis del presidente en la necesidad de superar las respuestas militares y de impulsar iniciativas diplomáticas sin demora. Hizo un llamado a la comunidad internacional para que acompañe y se comprometa con este proceso de negociación y construcción de consensos, teniendo como horizonte la estabilidad y seguridad regional.

El contexto de estas declaraciones se produce tras una cadena de acontecimientos que han agravado la inestabilidad en Medio Oriente, en especial con el reciente intercambio de ataques y respuestas entre Estados Unidos, Israel e Irán. Europa Press informó que la posición del Gobierno español busca desmarcarse de cualquier alineación que suponga un incremento del conflicto y apuesta abiertamente por la mediación y la participación multilateral.

Finalmente, Sánchez reiteró su compromiso con la defensa del orden internacional basado en normas y abogó por la responsabilidad compartida de todos los Estados para evitar una escalada bélica de consecuencias impredecibles. El presidente concluyó su intervención reafirmando la urgencia de restaurar el diálogo intergubernamental y de garantizar el respeto de las leyes internacionales como única vía para la paz en Oriente Medio, tal como aportó Europa Press en su reporte.

Temas Relacionados

Pedro SánchezAcción militar unilateralEstados UnidosIsraelIránGuardia RevolucionariaOriente MedioDiálogoEuropa PressDerecho internacionalEUROPAPRESS

Últimas Noticias

La mediación omaní denuncia el ataque de EEUU e Israel como un boicot a las conversaciones nucleares con Irán

El representante omaní en el diálogo nuclear expresó su indignación por la reciente ofensiva conjunta sobre Teherán, advirtiendo que la arremetida pone en riesgo el futuro de las pláticas y agrava la situación internacional según sus declaraciones

La mediación omaní denuncia el

Irán denuncia al menos 51 niñas muertas en un bombardeo israelí contra una escuela en el sur de Irán

Al menos 51 menores fallecieron y 60 resultaron heridas tras un ataque aéreo israelí sobre una escuela en Hormozgán, según funcionarios iraníes, quienes advierten que la cifra podría aumentar debido a la cantidad de estudiantes presentes

Infobae

Siria denuncia al menos cuatro muertos por el impacto de un misil iraní en el sur del país

Varias víctimas mortales y heridos se registran tras la caída de un proyectil procedente de Irán en un edificio de la ciudad siria de Sueida, en una escalada de tensiones tras recientes bombardeos en Oriente Medio

Siria denuncia al menos cuatro

Abascal compromete un referéndum sobre el acuerdo de Mercosur "decidido por PP y PSOE" a "espaldas" de los españoles

Abascal compromete un referéndum sobre

Bordalás: "Auguro un gran futuro a Arbeloa"

Bordalás: "Auguro un gran futuro