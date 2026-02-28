Rosanna Zanetti reaparece en los Goya y revela el duro momento que vive David Bisbal tras la muerte de su padre

Rosanna Zanetti resaltó que, tras la muerte de José “Pepe” Bisbal Carrillo, tanto David Bisbal como el resto de la familia experimentan un proceso de adaptación, con días que describió como “bastante extraños, muy tristes”. Durante su reciente aparición en los Premios Goya 2026, la modelo venezolana detalló la vivencia del duelo y el apoyo recibido en este periodo, según informó el medio de comunicación original.

De acuerdo con lo publicado, el padre de David Bisbal falleció el 10 de febrero en Almería a los 84 años, después de luchar durante varios años contra el alzhéimer. Según consignó el medio que cubrió la noticia, el artista mantuvo un vínculo cercano con su progenitor y participó activamente en los últimos momentos junto a toda la familia. Zanetti, al ahondar en la dinámica familiar de estos días, expresó: “Es un dolor que está sintiendo toda la familia, pero a la vez con cierta tranquilidad de haber podido estar ahí, de disfrutarlo”. La modelo hizo hincapié en el acompañamiento experimentado por el veterano campeón de boxeo durante sus últimos días.

La pareja de Bisbal también se refirió abiertamente a la enfermedad de su suegro. Según publicó la fuente, Zanetti señaló que el alzhéimer fue un proceso difícil, no solo para quien lo sufre sino también para los allegados. “Hace mucho tiempo, yo siempre me he dicho que es una enfermedad muy dura, muy difícil, tanto para las personas que la padecen como para los familiares. Están pero no están, pero bueno, se hace todo como se pueda, con amor y como lo han podido ver”, explicó la modelo, enfatizando el esfuerzo realizado para acompañar a Pepe Bisbal.

El medio original reportó que las muestras de afecto hacia la familia han sido una constante tras la pérdida del padre de David Bisbal. Zanetti afirmó que “Pepe era una persona sumamente querida” y describió las expresiones de apoyo como “súper bonitas” para todos, mencionando que el entorno cercano se mantiene “un día a la vez tratando como de asimilarlo”.

Respecto a la ausencia de David Bisbal en la gala de los Goya, Rosanna Zanetti explicó que el motivo responde tanto a cuestiones familiares vinculadas al reciente fallecimiento como a cuestiones profesionales. “Son varias cosas, primero es muy reciente lo que ha pasado a nivel familiar, él se ha quedado con los niños y con la familia y también yo he venido por compromisos laborales, entonces también los dos tenemos nuestras carreras y nuestros trabajos muy en paralelo”, aclaró Zanetti, según detalló el medio.

La entrevista ofrecida por Zanetti también permitió conocer detalles sobre la organización familiar tras el fallecimiento. David Bisbal optó por priorizar el tiempo con sus hijos y el acompañamiento familiar en esta etapa, según relató su esposa. Al referirse nuevamente al duelo, Zanetti insistió en que el proceso es complejo para todos los miembros del núcleo familiar y que la adaptación requiere avanzar día tras día.

Por su parte, la atención pública y el apoyo de la comunidad han tenido un impacto relevante para la familia. Según consignó la fuente, el recuerdo de Pepe Bisbal como deportista y figura respetada en Almería influyó en la magnitud de las muestras de cariño recibidas tras su muerte. La despedida al ex campeón de boxeo contó con la presencia de su familia, que lo acompañó de cerca hasta el final, reflejando, según palabras de Zanetti, el aprecio y la unidad en los momentos difíciles.

La experiencia relatada por Zanetti aporta un retrato del proceso de duelo familiar y la importancia de la red de contención en situaciones de pérdida. Según publicó el medio original, la familia Bisbal continúa atravesando este momento acompañada tanto por su entorno como por el público que ha seguido la trayectoria artística y personal de David Bisbal y de su padre.