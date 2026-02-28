Presentadores y nominados desfilan por la alfombra roja con la chapa 'FREE PALESTINE'

La iniciativa de portar chapas y mensajes en solidaridad con la infancia de Gaza marcó la edición número 40 de la gala de los Premios Goya, que se celebró este sábado en Barcelona. Tal como indicó Europa Press, durante el desfile de la alfombra roja ocurrido a partir de las 18:00 horas, presentadores y equipos de películas nominadas exhibieron distintivos visuales, como la chapa con el símbolo de la sandía y el lema 'FREE PALESTINE', reflejo del llamado realizado por varias organizaciones a la industria audiovisual para expresar su postura frente a la situación en la Franja de Gaza.

Desde días antes de la ceremonia, asociaciones como Artistas con Palestina, Trabajadores del Cine x Palestina, Prou Complicitat amb Israel, Fin al Comercio de Armas y Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina comunicaron públicamente su propósito de entregar materiales y argumentarios a los profesionales vinculados a los galardones, de acuerdo con lo publicado por Europa Press. Dichas entidades buscaron que los asistentes visibilizaran en cada oportunidad el mensaje en apoyo a Palestina, promoviendo la denuncia, según lo recogido en un documento dirigido a nominados y presentadores.

Según informó Europa Press, el objetivo central de estas cinco organizaciones consistía en que los participantes de la gala aprovecharan su acceso a los medios para demandar la libertad de Palestina, denunciar el embargo de armas y el corte de relaciones con Israel, utilizando como instrumento visible la mencionada chapa 'FREE PALESTINE'. En las instrucciones facilitadas por las asociaciones, se instó a incluir públicamente mensajes de apoyo y a "alzar la voz" frente a la situación. Una portavoz explicó al medio que tanto nominados como presentadores mostraron interés en continuar la visibilización del conflicto.

Europa Press detalló que el contenido remitido a los asistentes contenía ejemplos prácticos sobre cómo incorporar estas reivindicaciones en discursos ante la prensa o intervenciones públicas. Las asociaciones señalaron que cuantos más artistas expresen su postura, mayor será el impacto en la cobertura mediática y la presión sobre las instituciones gubernamentales.

Además del enfoque pro-palestino, la infancia de Gaza también centró parte de la atención durante la gala a través de una acción promovida por UNICEF. Según consignó Europa Press, la organización invitó a los equipos de las cintas ‘La cena’ y ‘Los domingos’ a portar una chapa con el mensaje '700K', en referencia a los más de 700.000 menores cuyos estudios resultaron interrumpidos desde el inicio del conflicto. El cantautor Víctor Manuel, nominado al Goya a la Mejor Canción Original por el tema “Y mientras tanto, canto”, que aparece en ‘La cena’, fue el primero en confirmar su adhesión el día previo al evento. Esta chapa tenía como finalidad visibilizar las consecuencias que afectan a la infancia palestina.

UNICEF, según el reporte de Europa Press, subrayó que el 92% de las escuelas en Gaza han sufrido daños o han resultado destruidas durante el conflicto. La organización remarcó la importancia de la escuela como un espacio que ofrece protección, rutina y apoyo emocional para los niños, aspectos fundamentales que se ven trastocados cuando se ven forzados a dejar de asistir a la escuela debido a la violencia. El mensaje trasmitido por UNICEF señalaba: “Niños y niñas que no pueden volver al cole, que llevan más de dos años sin aprender otra cosa que no sea el lenguaje de las bombas, las matemáticas de contar a familiares o amigos muertos y heridos”.

De acuerdo con Europa Press, la gala de los Goya de este año, conducida por el actor Luis Tosar y la cantante Rigoberta Bandini, movilizó a cerca de mil profesionales del sector audiovisual. Representantes del cine, la música y el deporte contribuyeron a la entrega de los galardones —los conocidos ‘cabezones’—, entre quienes figuró la actriz Karla Sofía Gascón, luego de su ausencia la edición pasada tras polémicas en redes sociales, y la deportista Alexia Putellas, jugadora del F.C. Barcelona y doble ganadora del Balón de Oro.

La representación institucional estuvo encabezada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, según lo reportó Europa Press. Asistieron también autoridades autonómicas y locales, como el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. Por tradición, los Reyes de España no estuvieron presentes, mientras que el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, tampoco acudió en esta ocasión.

Medios como Europa Press recopilaron que la convocatoria pública para portar símbolos y verbalizar mensajes en favor de Palestina y la infancia de Gaza coincidió con la noticia de un ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán en la misma jornada, contexto que contribuyó a que la edición 40 de los Goya tuviera una significación extra más allá de lo cinematográfico, alcanzando la esfera pública internacional a través de la denuncia y la solidaridad expresada en la alfombra roja y en los actos que conformaron la ceremonia.