Moreno seguirá "luchando contra la violencia machista": "Andalucía no puede tolerar que la mujer viva con miedo"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha asegurado que el Ejecutivo andaluz sigue "luchando sin descanso contra la violencia machista, una aberración que avergüenza a nuestra sociedad". "Una Andalucía moderna no puede, ni va a tolerar, que una mujer viva con miedo", ha subrayado.

Así lo ha expresado este sábado durante su discurso en el acto de entrega de los títulos de Hijo Predilecto, Hija Predilecta y las Medallas de Andalucía, donde ha hecho referencia al asesinato de una mujer en El Puerto de Santa María (Cádiz) el pasado viernes, caso que se investiga por violencia de género.

En este contexto, Moreno ha señalado que "resulta insoportable la cifra de diez mujeres asesinadas y dos niños, víctimas de violencia vicaria, en apenas dos meses en nuestro país", añadiendo que "aquí todos importamos, por eso no nos vamos a cansar de combatir las desigualdades allá donde estén".

Sobre la violencia de género, ha reiterado que "no podemos tolerarlo, no debemos tolerarlo y no lo vamos a tolerar", al tiempo que ha destacado que la Junta de Andalucía "quiere liderar desde la igualdad y la humanidad, garantizando que las mujeres estén presentes en todos los espacios de decisión, participen y marquen nuevos caminos".

"Solo así podremos avanzar hacia una Andalucía más justa, más igualitaria y también más feliz", ha concluido.