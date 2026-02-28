Los hutíes denuncian la operación de EEUU e Israel contra Irán como el "preludio" de una conquista regional

El grupo hutí de Yemen ha emitido un llamado dirigido a los países vecinos de Irán, instándolos a considerar la reciente ofensiva militar conjunta de Estados Unidos e Israel como una señal de una estrategia regional más amplia y no como una acción limitada contra la República Islámica. Según publicó la agencia oficial SANA en un comunicado del movimiento hutí, esta intervención representa solo el comienzo de un proyecto más extenso cuyo propósito sería reconfigurar el equilibrio de poder en Oriente Próximo. De acuerdo con lo reportado por SANA, el movimiento yemení sostiene que la operación forma parte de una campaña destinada a “subyugar” la región para favorecer el dominio israelí.

Según informó SANA, el movimiento hutí condenó “la traicionera y criminal agresión estadounidense-israelí contra la República Islámica de Irán”, y describió la operación militar como una “escandalosa desviación” de las normas del derecho internacional. De acuerdo con el texto difundido, los hutíes señalaron que la acción pone de manifiesto “la verdadera naturaleza de Estados Unidos e Israel como dos potencias agresivas que ignoran las leyes y los valores humanitarios”. En su pronunciamiento, el grupo yemení manifestó una “firme solidaridad con la República Islámica de Irán, sus líderes, su gobierno y su pueblo, afirmando su legítimo derecho a defender su soberanía y seguridad”.

Tal como publicó la agencia de noticias SANA, los hutíes consideraron que la intervención militar no debe interpretarse como un incidente aislado, sino como un “paso adelante en un proyecto estadounidense-israelí destinado a subyugar la región y permitir que la entidad israelí imponga su dominio”. Advirtieron que esta operación constituye la antesala de un plan más global cuyo objetivo sería debilitar los elementos de fuerza de Oriente Próximo y atacar lo que denominan “uno de los obstáculos estratégicos más importantes para la expansión del proyecto sionista”.

El medio SANA detalló que el comunicado de los hutíes insta a los estados del entorno iraní a no tratar la agresión como un hecho que les sea ajeno. Según argumentan, cualquier actitud de silencio o confianza en las garantías de protección de Estados Unidos supone, a su juicio, “una apuesta perdedora que arrastrará a la región a más tensión y caos y otorgará a la entidad israelí una oportunidad más amplia para implementar sus planes”. El grupo hutí remarcó la idea de que la integridad de todos los países de Oriente Próximo se ve amenazada por lo que califican como una estrategia para “remodelar la región y despojarla de sus elementos de fuerza”.

De acuerdo con lo consignado por SANA, la postura del movimiento hutí no solo refleja su tradicional alineamiento con Teherán, sino que también se enmarca en el contexto de su participación en campañas militares contra Israel y en acciones en el Mar Rojo. Los hutíes han sostenido previamente que estas actividades se desarrollan en solidaridad con la causa palestina, especialmente en el marco del conflicto en Gaza.

El comunicado reproducido por la agencia oficial yemení recoge además la percepción de los hutíes sobre las intenciones detrás de la intervención militar reciente, señalando que el ataque de Estados Unidos e Israel constituye, bajo su óptica, una amenaza a la seguridad y soberanía no solo de Irán sino del conjunto de la región. Reafirmaron su posición contraria a cualquier forma de injerencia externa, al tiempo que advirtieron sobre posibles consecuencias de una escalada de violencia si no se rechaza la intervención extranjera.

El movimiento yemení, según divulgó SANA, sitúa a Israel como el principal beneficiario de estas acciones militares, y hacen un llamado explícito a la resistencia regional frente a lo que consideran una imposición de agendas externas. Los hutíes reiteraron que una reacción insuficiente o indiferente por parte de los gobiernos regionales podría facilitar la implementación de planes diseñados fuera de Oriente Próximo, orientados a modificar la composición geopolítica y militar de la zona.

La publicación de la agencia SANA recoge las declaraciones del movimiento hutí en un contexto de alta tensión, tras la ofensiva conjunta dirigida contra sectores de decisión en Irán. A través del comunicado, el grupo yemení reclama la solidaridad de todos los países de la región y reitera que la situación compromete la estabilidad de un área geopolíticamente sensible, según la visión expresada por los propios hutíes y recogida por la agencia estatal de noticias.