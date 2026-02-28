Agencias

Israel lanza un "ataque preventivo" contra Irán

El ministro de Defensa, Israel Katz, anunció este sábado una ofensiva sobre territorio iraní, acciones coordinadas con Washington, mientras las sirenas de alerta se disparan y la población israelí recibe advertencias ante posibles represalias desde Teherán

Las Fuerzas de Defensa de Israel pusieron en marcha un sistema de alarma en todo el país, instando a la ciudadanía a mantenerse próxima a los refugios antiaéreos ante la posibilidad de un contraataque proveniente desde Irán. Este despliegue de advertencias se produce después de que las autoridades israelíes anunciaran una operación militar sobre territorio iraní. Según informó el diario Times of Israel, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, declaró que se trató de un “ataque preventivo” dirigido a neutralizar amenazas contra el Estado de Israel.

De acuerdo con lo reportado por Times of Israel, el anuncio del titular de Defensa tuvo lugar a primeras horas del sábado. Katz hizo público que la maniobra se realizó en el marco de una respuesta coordinada con Washington frente al contexto de tensión en la zona. El conflicto se intensificó tras la ofensiva llevada a cabo por fuerzas israelíes en territorio iraní en junio de 2025, a la que Estados Unidos también se sumó.

El ministro Katz manifestó que “El Estado de Israel ha lanzado un ataque preventivo contra Irán para eliminar las amenazas al Estado de Israel”, una declaración citada por Times of Israel y que refleja la gravedad de la situación. Las declaraciones provinieron en medio de un clima de alerta generalizado que motivó la activación de medidas de emergencia para la población israelí.

El medio Times of Israel detalló que la coordinación de las acciones militares con Washington evidencia la implicación de Estados Unidos en la escalada del conflicto. La sincronización en la toma de decisiones y los comunicados a la población forman parte de los protocolos de defensa en escenarios donde la amenaza de represalias externas es inminente.

Las advertencias dirigidas a la población incluyen la recomendación de permanecer en las proximidades de los refugios antiaéreos, algo que, según publicó Times of Israel, resulta clave ante la incertidumbre sobre la magnitud de una posible respuesta iraní. La situación mantiene un contexto de elevada tensión internacional y local.

El ataque lanzado forma parte de una secuencia de eventos que se remonta a acciones previas entre ambos países, marcadas por episodios de enfrentamiento e intercambio de amenazas. Israel señaló que el objetivo de la reciente operación fue desarticular cualquier riesgo inminente contra su territorio y su población, información que fue confirmada y ampliada por Times of Israel.

La reacción iraní todavía se desconoce en detalle, pero las autoridades israelíes mantienen medidas de seguridad reforzadas. Como aseguró Times of Israel, los sistemas de alerta y defensa permanecen activos y las Fuerzas de Defensa de Israel monitorizan la situación en tiempo real para responder a cualquier desarrollo.

Las implicaciones de este ataque preventivo y la participación de socios internacionales como Estados Unidos figuran entre los puntos centrales destacados por la prensa israelí y estadounidense. Mientras tanto, la tensión entre Israel e Irán y el escenario de rápida escalada mantienen movilizadas tanto a fuerzas de seguridad como a la población civil.

