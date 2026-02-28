Agencias

Israel informa de la muerte del ministro de Defensa de Irán y del comandante de la Guardia Revolucionaria

Guardar

Las Fuerzas Armadas de Israel han informado de que los bombardeos lanzados este sábado junto con Estados Unidos sobre Irán han logrado matar a varios altos mandos iraníes, incluido el ministro de Defensa, Aziz Nasirzadé, y el comandante de la Guardia Revolucionaria, Mohammad Pakpur.

La operación israelí, en la que participaron "cientos" de aviones de combate, comenzó con un "ataque sorpresa" contra dos ubicaciones en las que estaban reunidos los máximos responsables del aparato de seguridad iraní, ha destacado el Ejército israelí.

Así, fue bombardeado el Complejo de Emergencia del Consejo de Defensa en Teherán en el que estaban reunidos los principales mandos militares iraníes.

Entre los fallecidos está el mencionado ministro de Defensa, el jefe de la Oficina Militar del líder supremo iraní, Mohammad Shirazi; el asesor de Seguridad del líder supremo y secretario del Consejo de Defensa, Ali Shamjani; el comandante de la Guardia Revolucionaria, Mohammad Pakpur; el director de la Organización de Innovación e Investigación en Defensa (SPND), Hussein Yabal Ameli; el exdirector del SPND Reza Mozaffari-Nia; el director de la Inteligencia de las Fuerzas Aéras, Salá Asadi.

El ministro de Defensa, Nasirzadé fue comandante de las Fuerzas Aéreas y subcomandante del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. Era el responsable de la fabricación de los proyectiles de largo alcance y de la investigación sobe armas nucleares, biológicas y químicas, según Israel.

Israel asegura que Pakpur era el comandante de las fuerzas militares centrales de Irán y responsable de los ataques contra Israel, apoyar a "organizaciones terroristas" y "dirigir la represión violenta de las manifestaciones y protestas del mes pasado".

Asadi participó en la preparación de la estrategia iraní contra Israel y Estados Unidos, según el comunicado militar israelí, en particular en la preparación del denominado Plan para Destruir Israel.

Shirazi era el director de la oficina militar de Jamenei desde 1989 y era el responsable de la comunicación de los altos mandos militares con el líder supremo.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Trump contacta con los líderes de países del Golfo y el jefe de la OTAN tras el ataque a Irán

Líderes de Arabia Saudí, Qatar, Emiratos Árabes, Reino Unido, Kuwait y Turquía han recibido llamadas estratégicas del presidente estadounidense y del responsable de la OTAN tras el inicio de bombardeos y una fuerte respuesta de Teherán

Trump contacta con los líderes

Trump anuncia la muerte del líder supremo iraní Alí Jamenei en los ataques de EEUU e Israel

La Casa Blanca confirmó este sábado el fallecimiento de Alí Jamenei, máxima figura política y religiosa de Irán, tras una operación militar coordinada entre fuerzas estadounidenses e israelíes, según palabras del mandatario norteamericano

Trump anuncia la muerte del

Mario Casas se derrite al hablar de una posible boda con Melyssa Pinto

Horas antes de cumplir 40 años, el actor compartió su entusiasmo en los premios Goya, confirmó sus planes como director y, entre bromas y sonrisas, no ocultó su nerviosismo ante preguntas sobre un posible compromiso sentimental

Mario Casas se derrite al

Susan Sarandon combina sastrería masculina con elegancia y sofisticación: su vestido tipo esmoquin en los Goya 2026

La actriz estadounidense deslumbra en la gran cita del cine español al recibir el reconocimiento internacional y lucir un exclusivo diseño confeccionado por Armani, pieza que resalta su presencia y cautiva a asistentes y prensa especializada

Susan Sarandon combina sastrería masculina

Emma Aicher gana el supergigante del Àliga y se coloca tercera en la clasificación

Emma Aicher gana el supergigante