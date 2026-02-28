Israel informa de la muerte del ministro de Defensa de Irán y del comandante de la Guardia Revolucionaria

Las Fuerzas Armadas de Israel han informado de que los bombardeos lanzados este sábado junto con Estados Unidos sobre Irán han logrado matar a varios altos mandos iraníes, incluido el ministro de Defensa, Aziz Nasirzadé, y el comandante de la Guardia Revolucionaria, Mohammad Pakpur.

La operación israelí, en la que participaron "cientos" de aviones de combate, comenzó con un "ataque sorpresa" contra dos ubicaciones en las que estaban reunidos los máximos responsables del aparato de seguridad iraní, ha destacado el Ejército israelí.

Así, fue bombardeado el Complejo de Emergencia del Consejo de Defensa en Teherán en el que estaban reunidos los principales mandos militares iraníes.

Entre los fallecidos está el mencionado ministro de Defensa, el jefe de la Oficina Militar del líder supremo iraní, Mohammad Shirazi; el asesor de Seguridad del líder supremo y secretario del Consejo de Defensa, Ali Shamjani; el comandante de la Guardia Revolucionaria, Mohammad Pakpur; el director de la Organización de Innovación e Investigación en Defensa (SPND), Hussein Yabal Ameli; el exdirector del SPND Reza Mozaffari-Nia; el director de la Inteligencia de las Fuerzas Aéras, Salá Asadi.

El ministro de Defensa, Nasirzadé fue comandante de las Fuerzas Aéreas y subcomandante del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. Era el responsable de la fabricación de los proyectiles de largo alcance y de la investigación sobe armas nucleares, biológicas y químicas, según Israel.

Israel asegura que Pakpur era el comandante de las fuerzas militares centrales de Irán y responsable de los ataques contra Israel, apoyar a "organizaciones terroristas" y "dirigir la represión violenta de las manifestaciones y protestas del mes pasado".

Asadi participó en la preparación de la estrategia iraní contra Israel y Estados Unidos, según el comunicado militar israelí, en particular en la preparación del denominado Plan para Destruir Israel.

Shirazi era el director de la oficina militar de Jamenei desde 1989 y era el responsable de la comunicación de los altos mandos militares con el líder supremo.