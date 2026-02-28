Irán asegura que ha matado o herido a 200 militares estadounidenses en su contraataque regional

La Guardia Revolucionaria de Irán afirmó que en el reciente ataque con misiles dirigido contra bases militares de Estados Unidos, más de 200 soldados estadounidenses murieron o sufrieron heridas. Según información publicada este sábado por IRIB y citada por fuentes oficiales persas, las bajas se produjeron en el marco de un contraataque regional, aunque las autoridades iraníes no entregaron especificaciones adicionales sobre el estado de los afectados o el alcance exacto de las operaciones.

De acuerdo con los reportes difundidos por IRIB y recogidos por la agencia semioficial de noticias iraní Fars, la ofensiva iraní alcanzó diversas instalaciones militares estadounidenses en Medio Oriente. Entre los objetivos señalados se encuentran la sede de la Quinta Flota de Estados Unidos en Bahréin, la base aérea de Al Udeid ubicada en Qatar, la base aérea de Al Salem en Kuwait y la base aérea de Al Dhafra en Emiratos Árabes Unidos. Estas bases son consideradas puntos estratégicos para las operaciones militares estadounidenses en la región del golfo Pérsico.

El medio Fars especificó que junto a las bajas humanas, también se registraron varios impactos de misiles tanto estadounidenses como israelíes en áreas desérticas, así como en diversas localidades dentro de Irak y los países del Golfo. Según la información entregada por IRIB y Fars, los ataques se enmarcan dentro de una escalada de tensiones que involucra a Irán y varios países occidentales e israelíes, intensificando el clima de hostilidad en ese corredor estratégico.

El informe de la Guardia Revolucionaria iraní atribuye el número de víctimas al fuego cruzado de los misiles lanzados durante los bombardeos de represalia. Sin embargo, en las declaraciones recogidas por IRIB no se especificó un desglose detallado de fallecidos y heridos, lo que deja pendiente el esclarecimiento sobre la magnitud real de los daños personales sufridos por las fuerzas estadounidenses presentes en esas instalaciones.

La acción militar descrita por las autoridades de Irán representaría una de las operaciones más contundentes llevadas a cabo en la región en los últimos tiempos, según lo señalado por la agencia Fars. El hecho de que los bombardeos hayan alcanzado bases de EEUU en al menos cuatro países diferentes del golfo Pérsico revela la dispersión geográfica de la respuesta iraní y la posible complejidad de las maniobras ejecutadas.

Fuentes iraníes además confirmaron la existencia de daños materiales en algunas de las localidades afectadas, sin precisar el alcance de las pérdidas ni las consecuencias para la infraestructura militar de Estados Unidos en la zona. Hasta el momento de la publicación, no se divulgaron reacciones oficiales por parte de las autoridades estadounidenses o de los gobiernos de Bahréin, Qatar, Kuwait o Emiratos Árabes Unidos en respuesta a las afirmaciones de la Guardia Revolucionaria.

La ofensiva, de acuerdo con los informes suministrados por los medios oficiales iraníes, se inscribe en una línea de acciones de represalia que buscan responder a operativos previos de Estados Unidos o sus aliados en la región, lo que sugiere una continuidad en el ciclo de enfrentamientos dentro del contexto geopolítico del golfo Pérsico. Están pendientes de verificación independiente los datos aportados sobre bajas y daños, mientras las partes implicadas evalúan los próximos pasos en el marco de las hostilidades regionales.