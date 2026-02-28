Eva González, emocionada por la Medalla de Andalucía: "Ser andaluz es mucho más que donde has nacido"

La comunicadora Eva González recibió el apoyo de su familia al obtener la Medalla de Andalucía a la Proyección de Andalucía, en una ceremonia celebrada en el Teatro de la Maestranza de Sevilla. El acto, según informó el medio que cubrió el evento, no solo representó un reconocimiento profesional, sino también un vínculo emocional con sus raíces y la oportunidad de hacer visible su identidad andaluza dentro y fuera del territorio.

Tal como consignó el medio, González subrayó la importancia de compartir este momento con sus allegados, afirmando antes de comenzar la ceremonia: “Pues estará mi familia conmigo, claro”, mostrando la relevancia que le otorga al acompañamiento de los suyos. Relató que decidió comunicarse con su familia en cuanto supo que recibiría el galardón, enfatizando la naturaleza colectiva que atribuye al reconocimiento y el deseo de vivirlo rodeada de seres queridos.

La presentadora, originaria de Sevilla, describió su paso por el Teatro de la Maestranza como un regreso a un espacio familiar, recordando los siete años que dirigió ese mismo acto institucional desde el escenario. Reconoció públicamente que la ocasión le resultó especialmente significativa porque implicó un giro en su papel habitual: “Nerviosa no, estoy en mi casa, es donde he estado siete años presentando y, bueno, hoy me toca un papel distinto, pero no estoy nerviosa, estoy ilusionada y muy emocionada”.

Durante su discurso de agradecimiento, González reflexionó sobre el significado de la identidad andaluza, destacando que, para ella, va mucho más allá del lugar de nacimiento o de un punto en el mapa. Según publicó el medio, expresó: “Bueno, donde me llevo proyectando toda la vida, que es desde mi corazón que siento Andalucía dentro de mí a donde vaya, porque ser andaluz no es un sitio geográfico en el mapa, ¿no?, donde has nacido, no. Ser andaluz significa muchas más cosas. Y cuando eres andaluz, vaya donde vaya, sigues llevando Andalucía, eso no se puede evitar”. Estas palabras sintetizaron el sentido de la Medalla, otorgada a su capacidad de representar a Andalucía más allá de sus fronteras.

El medio detalló que González también hizo referencia a su manera de hablar como uno de los elementos característicos de su identidad. Insistió en el valor del acento y las expresiones locales, mostrándose firme en la decisión de no modificar su forma de comunicación: “Bueno, es que yo hablo andaluz, entonces, pues yo qué sé, mi arma, mi hijita, hay muchas palabras andaluzas, tenemos un dialecto muy extenso”, declaró, añadiendo que no piensa corregir ni ocultar su manera de expresarse.

La ceremonia del 28 de febrero, Día de Andalucía, adquirió una dimensión personal especial para González, quien experimentó la entrega de la Medalla como un “gran abrazo” de su tierra. El medio reportó que la distinción tuvo una fuerte carga emocional para la presentadora, quien afirmó que el premio “va directo al corazón”.

A lo largo de la jornada, la presencia de su familia en el teatro y las constantes muestras de afecto que recibió sirvieron como complemento al homenaje institucional, reforzando la relación entre su vida personal y profesional. La Medalla de Andalucía a la Proyección de Andalucía distingue a aquellas personas que contribuyen a difundir la imagen y los valores de la región, y, en el caso de Eva González, la distinción reconoció su labor como embajadora cultural en distintas plataformas mediáticas. Según publicó el medio, tanto su trayectoria como su compromiso con el patrimonio andaluz estuvieron presentes en el acto de reconocimiento.

Entre los asistentes al evento figuraban representantes de la sociedad andaluza, personalidades del mundo de la comunicación y autoridades institucionales, quienes ovacionaron a González. El medio reportó que la elección del Teatro de la Maestranza como escenario, además de estar vinculado a su carrera, aportó un marco simbólico al acto, dado que en ese espacio González conducía anteriormente la ceremonia de entrega de galardones.

Durante su intervención, la presentadora enfatizó el peso de la lengua y el habla local como componente fundamental de la cultura andaluza, mencionando expresiones propias y recordando el valor de preservar el dialecto. La insistencia en mantener su acento reflejó una postura clara respecto al respeto y la reivindicación de la diversidad lingüística en los medios de comunicación, según consignó el medio.

El evento marcó un momento culminante tanto en su vinculación profesional con las instituciones andaluzas como en su vida personal, reiterando su compromiso constante por representar a Andalucía fuera de sus fronteras y por promover una imagen fiel a su realidad cultural. La narrativa de la ceremonia, difundida por el medio, dejó constancia del impacto que la trayectoria de Eva González tuvo en la proyección de la imagen andaluza a nivel nacional y en la percepción pública de la identidad regional.