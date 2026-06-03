Principales titulares de los periódicos para el miércoles 3 de junio

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:
EL PAÍS
-- "Las cadenas hoteleras españolas comienzan su salida de Cuba"
-- "Feijóo rechaza negociar con Puigdemont la moción de censura"
EL MUNDO
-- "Zapatero renuncia al 'lawfare' pero busca anular las pruebas"
-- "La testigo clave pone en jaque el concurso que ganó el 'hermanísimo'"
ABC
-- "Jueces y fiscales se rebelan contra el "espionaje" de las 'cloacas' del PSOE y advierten de que tomarán medidas"
-- "EL RÉGIMEN DE DELCY BORRA A ZAPATERO"
LA RAZÓN
-- "La UCO analiza audios y mensajes de las cloacas del PSOE"
-- "El gran salto militar de la paracaidista Borbón"
LA VANGUARDIA
-- "Feijóo rehúsa negociar con Puigdemont una moción de censura"
-- "Rubio afirma que el nuevo líder supremo de Irán está implicado en el diálogo"
EL PERIÓDICO
-- "El AMB planea el tercer túnel de Rodalies en la Diagonal"
-- "Feijóo: "Devolveré la decencia a mi país con ayuda o sin ayuda""