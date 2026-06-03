Autoridades colombianas hacen el escrutinio electoral y Petro insiste en un posible fraude

Bogotá, 2 jun (EFE).- El escrutinio de los votos de la primera vuelta de la elecciones presidenciales en Colombia fue completado casi en su totalidad este martes y coincide en un 99,94 % con los resultados del conteo preliminar divulgado el domingo, pese a lo cual el presidente Gustavo Petro insistió en que tiene pruebas de un posible fraude.

La Registraduría Nacional, entidad que organiza los comicios, ratificó de esta forma los datos preliminares del día de las elecciones que dieron al candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella como el más votado, seguido por el izquierdista Iván Cepeda, con lo cual ambos disputarán la Presidencia en segunda vuelta el 21 de junio.

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De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, obtuvo 10,3 millones de votos (43,74 %), y Cepeda, del Pacto Histórico, partido de Petro, recibió 9,6 millones (40,90 %), según el conteo inicial que el mandatario rechaza con alegaciones de supuestas irregularidades en el censo electoral, tesis que no ha sido avalada por ninguna de las misiones de observación nacionales e internacionales que vigilaron los comicios.

El mandatario, que desde hace meses cuestiona la transparencia y garantías del sistema electoral, insistió este martes en que tiene "las bases comprobadas del posible fraude", que entregará a las autoridades competentes.

Petro aseguró que aunque la Registraduría Nacional tiene un censo de 41.421.973 electores dentro y fuera de Colombia, "cinco días antes de las elecciones" ese registro fue modificado para subirlo a 42.307.373, aparentemente con el fin de beneficiar a candidatos distintos a Cepeda.

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"La modificación consistió en modificar (sic) el censo electoral y el número de puestos y mesas (...) La diferencia es de 885.409 nuevas cédulas que no se inscribieron en la fecha legal", agregó al señalar que las supuestas alteraciones se hicieron dos veces en la tarde del pasado 26 de mayo.

De la Espriella respondió este martes que "Petro está dando paso tras paso para robarse las elecciones" y para ello "acude a todas las formas de lucha: ha creado un ambiente de desinformación, tendiendo un manto de duda sobre la transparencia del sistema electoral".

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"Mientras tanto, con la complacencia de los órganos de control, que guardan un silencio cómplice, ha salido a hacer la mayor compra de votos en la historia de Colombia. Ha repartido dinero público para aceitar, ese sí, un fraude basado en una gigantesca compra de votos en mi región, la Costa Atlántica", añadió el candidato.

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE) descartó hoy "cualquier manipulación" de los datos tanto en el conteo preliminar como en el escrutinio de los votos de la primera vuelta de las elecciones presidenciales y resaltó que los comicios se desarrollaron de forma "ordenada, transparente y fluida".

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El jefe de la misión y vicepresidente del Parlamento Europeo, Esteban González Pons, aseguró que se encargó una auditoría al software utilizado en el conteo preliminar de los sufragios a una organización internacional y que los partidos que la solicitaron recibieron las conclusiones "dos días antes de las elecciones".

Por su parte, la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) destacó que los comicios se llevaron a cabo "con normalidad" y los resultados publicados por la Registraduría "reflejan de manera fiel la voluntad expresada democráticamente por la ciudadanía".

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En su informe, la OEA pidió a los candidatos Cepeda y De la Espriella "contribuir a un clima de respeto y diálogo democrático durante la siguiente etapa del proceso".

Entre tanto, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Superior de la Judicatura de Colombia respaldaron este martes a las comisiones a cargo del escrutinio de los votos.

"La Corte Suprema de Justicia y el Consejo Superior de la Judicatura expresan su pleno respaldo a la labor que desarrollan las comisiones escrutadoras en todo el país, que cumplen una función esencial para la garantía de la transparencia, la legitimidad y la confianza ciudadana en el proceso electoral colombiano", expresaron en un comunicado las dos altas cortes.

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Ambas entidades destacaron que el escrutinio electoral "constituye una actuación reglada por la Constitución y la ley, que se adelanta con independencia y rigor por las comisiones escrutadoras, integradas principalmente por juezas y jueces de la República".

Aunque inicialmente el candidato Cepeda respaldó los reclamos de Petro y aseguró que esperaría el escrutinio oficial antes de pronunciarse sobre los resultados, el lunes reconoció que las verificaciones realizadas por su campaña no habían encontrado evidencias de irregularidades de suficiente entidad como para cuestionar el proceso electoral. EFE

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