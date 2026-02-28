Emma Aicher gana el supergigante del Àliga y se coloca tercera en la clasificación

Emma Aicher se posicionó como tercera en la clasificación del Supergigante (SG) de la Copa del Mundo de Esquí, después de escalar cuatro puestos con su última victoria. La esquiadora alemana de 21 años conquistó el primer lugar en la prueba disputada en la pista Àliga, sumando así su quinto triunfo en una Copa del Mundo y el tercero en la categoría de supergigante. De acuerdo con la información publicada por la fuente original, la competencia se vio afectada por la cancelación de la prueba en Zauchensee, Austria, que motivó su reprogramación en Grandvalira, Andorra.

Tal como consignó la fuente, Aicher completó el recorrido con un tiempo de 1:26.72. En esta ocasión, la neozelandesa Alice Robinson finalizó segunda, con una diferencia de 0,88 segundos, mientras que el bronce quedó en manos de la austriaca Corinne Suter, quien llegó a 0,98 segundos de la ganadora. Suter había logrado previamente adjudicarse la victoria en la prueba de Descenso (DH) llevada a cabo el viernes, según relató la fuente.

Sofia Goggia, líder actual de la clasificación de supergigante, mantuvo la primera posición a pesar de haber terminado en el sexto lugar. La italiana suma 320 puntos en la tabla, seguido por Alice Robinson con 300 puntos. Declarando tras la competencia, Goggia explicó: “He hecho una carrera sólida, pero no he podido ser lo suficientemente rápida en la parte central”, citado por la fuente original.

Con este resultado, Emma Aicher alcanzó la tercera posición en la clasificación de la disciplina. Expresó su satisfacción por el trabajo realizado y el ambiente de la sede: "Trabajas toda la vida para estar a este nivel, y es bonito ver que ha valido la pena y que puedes llegar a lo más alto", afirmó la deportista alemana, valorando tanto la acogida en Andorra como el estado de la nieve en la pista Àliga, según detalló la fuente.

La situación en la tabla deja abierta la disputa por el primer puesto entre Sofia Goggia y Alice Robinson, quienes se perfilan para un duelo directo en el supergigante previsto para el domingo, última jornada de la Copa del Mundo femenina en Grandvalira. Con solamente 20 puntos de diferencia, la competencia entre ambas mantiene la atención sobre el desenlace de la temporada, remarcó el medio original.

El desarrollo de la competencia en Andorra resultó inusual debido a la cancelación de la fecha anterior en Austria, según precisó la fuente. La organización optó por trasladar la prueba a la pista Àliga, un trazado que recibió elogios de las participantes por las condiciones en las que se encontraba la nieve. La reorganización del calendario también incrementó la importancia de la carrera celebrada en Grandvalira, al convertirse en un punto crucial para la definición de la clasificación del SG femenino, reportó la fuente consultada.

Los resultados pusieron de relieve el avance de algunas jóvenes esquiadoras, como Aicher, quien ha logrado consolidarse como una figura emergente al sumar un nuevo podio en su palmarés personal. Su desempeño estrecha la competencia entre las líderes, lo que incrementa las expectativas de cara a la jornada final en Grandvalira, conforme documentó la fuente.