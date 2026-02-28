El Partido Demócrata de EEUU denuncia que Trump ha vuelto a declarar la guerra a Irán sin el permiso del Congreso

La petición de una explicación clara sobre la necesidad de una nueva ofensiva contra Irán cobró fuerza tras la intervención del líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, quien recordó las declaraciones del expresidente Donald Trump respecto a una supuesta destrucción completa del programa nuclear iraní durante los ataques militares de junio de 2025. Según consignó el medio, Jeffries argumentó que, si tales afirmaciones fueran precisas, no existiría un motivo válido para lanzar un nuevo ataque en estas fechas. Este planteamiento sitúa el foco en la falta de justificación pública y legal que, a juicio de la oposición demócrata, ha acompañado a la reciente operación militar liderada por Estados Unidos e Israel contra objetivos en territorio iraní.

De acuerdo con la información difundida por el Partido Demócrata y citada por el medio, el ataque combinado ejecutado el sábado pasado es considerado por la formación política opositora como un acto bélico ejecutado sin la autorización imprescindible del Congreso. Las voces críticas dentro del Congreso manifiestan inquietudes sobre la legalidad y la transparencia de las acciones adoptadas por el gobierno de Trump, subrayando que, salvo en situaciones de “fuerza mayor”, la Administración tiene la obligación de solicitar permiso previo al órgano legislativo para proceder con tal magnitud de fuerza militar. Jeffries sentenció que “incluso un ataque preventivo constituye un acto de guerra”, exigiendo, por tanto, la debida consulta y aprobación parlamentaria.

El medio detalló que la postura demócrata no constituye una novedad, ya que no es la primera ocasión en la que el partido denuncia operaciones militares de este tipo realizadas sin aval legislativo. El año anterior, tras los primeros ataques de Estados Unidos e Israel sobre territorio iraní, los demócratas habían elevado sus críticas en tono y profundidad, instando a la Administración Trump a ceñirse a los procedimientos legales y a mantener canales diplomáticos abiertos en lugar de acudir directamente a la vía armada.

Durante sus intervenciones, Jeffries reconoció que el gobierno iraní representa una amenaza y debe asumir responsabilidades por violaciones de derechos humanos, aunque insistió en que esto no legitima dejar de lado la diplomacia ni expone a las tropas estadounidenses a represalias por parte de Teherán. Según publicó el medio, el dirigente demócrata vinculó el actual contexto con posibles consecuencias sobre la seguridad del contingente militar desplegado en la región, alertando sobre riesgos para la estabilidad y el bienestar del personal de Estados Unidos tras el abandono de la vía diplomática.

La reciente ofensiva ha desatado, según reportó el medio, nuevas demandas por parte de la oposición para que el Ejecutivo presente una justificación sólida ante la ciudadanía y el Congreso. Las exigencias incluyen la necesidad de definir objetivos de seguridad nacional específicos, así como la presentación de un plan claramente articulado que permita evitar una escalada militar prolongada y costosa en Oriente Próximo. Jeffries recalcó la importancia de evitar que esta intervención desemboque en un nuevo escenario de guerra, señalando la preocupación de los sectores críticos respecto a la indefinición de la estrategia gubernamental.

El Partido Demócrata ha reiterado a través de diversos portavoces su condena al procedimiento unilateral adoptado por la administración republicana y advirtió sobre las potenciales consecuencias de un aumento de la tensión en la región. Según informó el medio, la formación opositora solicitó que se esclarezcan tanto las motivaciones inmediatas del ataque como el marco legal sobre el que se ha fundamentado. De igual modo, se solicitó transparencia sobre los objetivos a medio y largo plazo en materia de seguridad exterior, máxime cuando los antecedentes más cercanos hacen referencia a promesas de desescalada pronunciadas durante y tras los ataques militares del verano de 2025.

El debate legislativo en torno a la capacidad del presidente para ordenar acciones militares de gran alcance sin la autorización previa del Congreso adquiere dimensiones relevantes en este contexto. Tal como publicó el medio, la administración de Trump ha justificado operaciones previas apelando a amenazas inminentes o cuestiones de urgencia nacional, situación que la oposición reclama delimitar por la vía legal y mediante el escrutinio público. Los legisladores demócratas insisten en que las circunstancias de “fuerza mayor” deben probarse para prescindir de la consulta parlamentaria y solicitan que la Casa Blanca detalle bajo qué premisas legales se invocó tal excepcionalidad.

El enfoque demócrata, reportó el medio, ha recurrido también al análisis de la eficacia de las medidas militares ya adoptadas. Al citar la declaración de Trump acerca de la destrucción total del programa nuclear iraní tras los ataques de junio de 2025, Jeffries planteó dudas persistentes sobre si tales acciones han logrado o no los resultados declarados, lo que refuerza la exigencia opositora de explicaciones precisas y verificables.

Según continuó el medio, la actual escalada bélica ha reabierto el debate sobre el papel del Congreso en las decisiones estratégicas de defensa, así como sobre la credibilidad de los informes gubernamentales relativos a logros y objetivos cumplidos. La tensión política incluye no solo la búsqueda de justificaciones legales, sino también la presión para que el Ejecutivo evite tomar decisiones que puedan desencadenar una cadena de acontecimientos difíciles de controlar en Oriente Próximo.

La oposición liderada por Jeffries ha insistido en la urgencia de recuperar la diplomacia como vía prioritaria para la resolución de disputas internacionales. Los demócratas consideran que el abandono de los mecanismos diplomáticos, sumado a la ejecución de operaciones militares de gran escala, podría derivar en inestabilidad regional y nuevos riesgos para los intereses estadounidenses. Sobre este punto, el medio relevó la inquietud de diversos representantes ante la ausencia de un plan detallado para contener la situación y prevenir un conflicto más amplio.

La exigencia de comparecencia del presidente y de los responsables del Ejecutivo ante el Congreso figura entre las principales demandas de la minoría demócrata. Según reflejó el medio, los opositores buscan que estas comparecencias permitan aclarar la cadena de decisiones tomada, la fuente de información utilizada por la Administración y los posibles escenarios previstos tanto a corto como a largo plazo.

Dentro de este contexto, la reacción de los demócratas estadounidenses a la reciente ofensiva sobre Irán plantea interrogantes sobre los controles y equilibrios institucionales en materia de política de defensa. Medios y portavoces demócratas han coincidido al insistir en la necesidad de vigilar la actuación unilateral del Ejecutivo y de exigir transparencia, control parlamentario y justificación detallada de todos los actos trascendentales en política exterior y militar.