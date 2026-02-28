El OIEA pide "contención" para evitar "riesgos nucleares" tras el ataque de EEUU e Israel sobre Irán

El OIEA comunicó que, a pesar de la reciente actividad observada en instalaciones nucleares iraníes atacadas previamente por Estados Unidos, actualmente no existen pruebas de contaminación radiológica en la región. De acuerdo con la información publicada por el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) y consignada por diversos medios, la institución mantiene un monitoreo constante tras los bombardeos efectuados este sábado por fuerzas estadounidenses y de Israel sobre territorio iraní y, ante la escalada de las tensiones en Oriente Próximo, solicitó moderación para prevenir incidentes que puedan poner en riesgo la seguridad nuclear local.

Según detalló el OIEA en un mensaje difundido a través de redes sociales, la organización mantiene contacto permanente con los Estados de la zona para dar seguimiento a los eventuales riesgos y garantizar una respuesta rápida ante cualquier eventualidad. “El OIEA está observando estrechamente los acontecimientos en Oriente Próximo y pide contención para evitar riesgos nucleares de seguridad a la población de la región”, manifestó el organismo internacional. Además, subrayó que hasta el momento la vigilancia técnica e informativa no ha revelado impactos radiológicos provocados por los recientes ataques y remarcó que continuará informando sobre la evolución de la situación.

El medio OIEA publicó que el pasado viernes la agencia había reportado actividad en el interior y en las inmediaciones de varias instalaciones nucleares iraníes recientemente atacadas. Las imágenes satelitales analizadas por el OIEA muestran desplazamientos frecuentes de vehículos cerca de instalaciones situadas en Isfahán, donde se presume que puede haber depósitos de uranio enriquecido. Además, se registró actividad “adicional” en otros sitios sensibles como Natanz y Fordo, ambas conocidas por sus funciones estratégicas en el programa nuclear iraní.

La escalada de acciones bélicas se produjo en un contexto de negociaciones abiertas entre Teherán y Washington acerca de los desarrollos nucleares del gobierno iraní. Según reveló el OIEA, la ofensiva estadounidense del sábado, apoyada por Israel, ocurrió en plena mesa de negociaciones sobre el futuro del programa nuclear iraní. El gobierno estadounidense ha señalado como propósito principal de estos ataques presionar para un cambio en la administración iraní, una decisión que ha incrementado la preocupación internacional ante los potenciales efectos de las hostilidades sobre instalaciones nucleares.

Tal como consignó el OIEA, la agencia internacional subrayó la importancia de mantener protocolos de seguridad estrictos durante conflictos armados en zonas donde existen instalaciones nucleares, debido al riesgo latente de liberaciones accidentales de radiactividad. El organismo llevó a cabo estas advertencias especialmente después de observar patrones de movimiento “habituales” y “adicionales” en instalaciones nucleares tras el ataque estadounidense de junio de 2025.

El OIEA reiteró su compromiso de continuar con la vigilancia y la información constante hasta que se confirme la plena seguridad radiológica en la región y aseguró que se encuentra en comunicación continua con las autoridades de los países de Oriente Próximo. La agencia expresó que su principal objetivo es prevenir cualquier deterioro adicional de la seguridad nuclear que pueda afectar a la población regional y mundial.