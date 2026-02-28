El IGN habla de "escenario de tranquilidad" en el Teide y descarta vinculación entre el último terremoto y los enjambres

El portavoz del Instituto Geográfico Nacional (IGN), Rubén López, ha desvinculado el terremoto de magnitud 4,1 que se dejó sentir este jueves en Gran Canaria y Tenerife de la actividad sísmica vulcanológica que se está registrando en esta última isla, que registró también ayer su sexto enjambre sísmico en casi tres semanas, según la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila. Aún así, ambos hablan de un "escenario de tranquilidad" a corto y medio plazo.

Concretmente, ha explicado en declaraciones a Europa Pres que el terremoto que se dejó sentir este jueves en Gran Canaria y Tenerife provino del 'Volcán de Enmedio', una zona de gran sismicidad. No tiene nada que ver con la actividad sismovolcánica que se está registrando en Tenerife, que de todos modos ofrece un "escenario de tranquilidad".

"Tenemos una actividad inusual en Tenerife desde hace semanas, ha habido enjambres desde 2016 y (si esto) es indicativo de que va a pasar algo, pues ahí no podemos llegar. Con estas señales a corto y medio plazo no tenemos constancia de que pueda pasar algo más. Ahora mismo los escenarios son de tranquilidad. Si algo cambiara pues habría que irlo analizando", ha destacado en declaraciones a Europa Press.

De acuerdo con el experto, estos "enjambres sísmicos" --que, destaca en varias ocasiones, no tienen las características de terremotos-- constituyen una suerte de "resonancia de fluidos" posiblemente magmáticos "en torno a ocho o diez kilómetros, nada superficial hasta ahora". "Es decir, un fluido que hace vibrar, como en una tubería cuando pasa el agua o como en una manguera cuando la pones muy fuerte", ha ejemplificado.

Por el momento, el IGN está viendo cuál puede ser el causante de este enjambre. "Hay que tener en cuenta que llevamos 20 años monitorizando la isla de una forma que hasta ahora no se hacía. Entonces, ahora podemos detectar estos movimientos que no hay ni un solo terremoto sentido y eso hay que dejarlo muy claro a la gente. Es decir, lo que estamos viendo es algo puramente de detección gracias a nuestros sensores", ha indicado.

Frente a estos 'enjambres', un terremoto implicaría que un evento "tiene tanta energía que al final rompe un trozo de roca", algo que "no está pasando". El experto apunta a esto --los terremotos sentidos-- y a la deformación --que es ténue-- al ser preguntado por qué variables se tendrían que dar antes de hablar de riesgo de erupción.

UN PLAN DE EMERGENCIAS "CONSOLIDADO"

Por su parte, el profesor de Arquitectura de la Universidad Europea de Canarias y experto en sismología, Fernando Martínez Soto, se ha expresado en líneas similares y ha señalado que el terremoto de este jueves "está desvinculado de lo que está ocurriendo con el terreno" en Tenerife, que es una actividad sísmica vinculada con el vulcanismo. Aún así, ha querido dejar claro que en la isla "por lo que están diciendo los organismo públicos, no va a haber un ascenso magmático", aunque "podría haber un riesgo eruptivo a largo plazo".

En declaraciones a Europa Press, ha indicado que el IGN y el Instituto Volcanológico de Canarias proporcionan información "en tiempo real y fiable" y que luego la ciudadanía está cubierta por el Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias (PEVOLCA). A pesar de ello, ha puntualizado que el PEVOLCA desarrolló los planes de evacuación en caso de erupción "a principios de los 2000" y que aunque "se han ido actualizando, no están al día".

"De hecho, las instalaciones han cambiado. Tenemos distintos registros, tanto sísmicos como datos volcanológicos, de manera que no se ha incorporado cómo pueden afectar, sobre todo, a lo que es el parque edificado", ha señalado.

Además, ha indicado que "sólamente consta que se hizo un simulacro (de los planes de emergencia) en Garachico, en la parte norte de Tenerife", por lo que "la mayoría de municipios no están concienciados". "El propio PEVOLCA e Involcan hacen formaciones gratuitas, reuniones semanales y tal, para concienciar a la población, pero no existe un plan de emergencias consolidado y que esté al día de hoy como una normativa que debemos de seguir o aplicar", ha lamentado el experto.