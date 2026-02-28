EEUU apoya el derecho de Pakistán a defenderse frente a ataques de los talibán en Afganistán

La embajada estadounidense en Pakistán emitió una alerta de seguridad solicitando a los ciudadanos estadounidenses extremar precauciones y mantener un perfil bajo debido al incremento de la violencia en la frontera entre Pakistán y Afganistán, en medio de enfrentamientos y bombardeos en diferentes ciudades. Según informó Europa Press, el gobierno de Estados Unidos respaldó el derecho de Pakistán a responder ante los ataques provenientes de los talibán afganos, designados mundialmente como organización terrorista. Washington advirtió sobre el riesgo extremo en la región y recomendó evitar aglomeraciones, especialmente en instalaciones policiales, militares y centros comerciales durante las horas con más afluencia de público, al considerar estos lugares posibles objetivos de organizaciones extremistas.

El Departamento de Estado, a través de un portavoz citado por Europa Press, afirmó que "Estados Unidos apoya el derecho de Pakistán a defenderse frente a los ataques de los talibán". Según el mismo portavoz, el grupo talibán "no ha cumplido de forma sistemática con sus compromisos en la lucha contra el terrorismo" y ha "permitido" con ello una escalada de violencia que afecta la estabilidad regional. Washington indicó, además, que "los grupos terroristas utilizan Afganistán como plataforma para lanzar sus atroces ataques". Este posicionamiento incluye referencia clara a la preocupación estadounidense por actividades de grupos considerados de alto peligro, como el Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP) y Estado Islámico.

Reportó Europa Press que la Administración Trump manifestó su pesar por las víctimas mortales derivadas de la más reciente escalada de enfrentamientos entre fuerzas pakistaníes y talibán. Las tensiones se intensificaron luego de que Islamabad declarara una "guerra abierta" contra los talibán, tras una serie de ataques desde Afganistán el jueves, lo que desencadenó bombardeos pakistaníes sobre la capital afgana y zonas como Kandahar.

En este contexto, la embajada estadounidense reiteró su llamado a la prudencia y recordó a sus ciudadanos la importancia de observar buenas prácticas de seguridad, actualizar el registro en el sistema STEP, evitar multitudes y seguir la información de los medios locales. Esa recomendación surge un día después de que Estados Unidos elevara a nivel 3 el aviso de viaje para Pakistán, lo que implica la recomendación de "reconsiderar los viajes" hacia ese país por el riesgo de terrorismo y de conflicto armado inminente. En dicha alerta se señala que "algunas zonas presentan mayor riesgo" y se desaconseja todo tipo de desplazamiento a Baluchistán y Jaiber Pastunjuá, incluida la antigua FATA y zonas inmediatas a la línea de control, calificadas como de nivel 4, el máximo nivel de advertencia.

El deterioro de la seguridad fronteriza se produjo luego de la denuncia de las autoridades afganas ante el Consejo de Seguridad de la ONU por bombardeos ejecutados por Pakistán, en los que, según Kabul, murieron más de una decena de civiles. Islamabad, por su parte, sostuvo que los ataques aéreos estuvieron dirigidos contra campamentos y refugios del TTP y del Estado Islámico, como parte de una operación de represalia tras varios atentados suicidas ocurridos recientemente en territorio pakistaní.

Europa Press detalló que el ambiente de tensión se ha intensificado tras varias jornadas de violencia, con ataques y bombardeos que han afectado ciudades fronterizas y mantenido el riesgo en niveles considerados extremos por varios gobiernos. Estados Unidos insistió en que la población extranjera en Pakistán debe atender las medidas de precaución, pues la situación sigue siendo incierta ante el recrudecimiento de las hostilidades y el despliegue de operaciones militares en las zonas en conflicto.

La respuesta de las autoridades pakistaníes estuvo marcada por la justificación de sus bombardeos como acción necesaria frente al incremento de los ataques atribuidos a talibán paquistaníes y militantes del Estado Islámico. El uso de la fuerza por parte de Islamabad, según explicaron fuentes oficiales a Europa Press, está directamente vinculado a la detección de actividades coordinadas por parte de grupos yihadistas desde territorio afgano, lo que llevó al desarrollo de operaciones aéreas focalizadas.

En el comunicado difundido por la embajada estadounidense se incluyeron recomendaciones para los ciudadanos que permanecen en Pakistán, orientadas a reducir su exposición y aumentar su seguridad personal a través de la vigilancia constante del entorno y la minimización del contacto con áreas de alto flujo de personas. La embajada reforzó el llamado a la actualización de los datos de viaje y a la consulta permanente de fuentes informativas locales para conocer la evolución de la situación de seguridad.

Europa Press subrayó que, en este contexto, la cooperación y coordinación internacional en materia de seguridad adquiere un papel central, dada la complejidad de los eventos y la presencia de actores armados no estatales involucrados en acciones violentas a ambos lados de la frontera. La postura estadounidense, según lo publicado por Europa Press, remarca la expectación y preocupación ante la posible propagación de la conflictividad hacia otras regiones, así como el impacto que estos enfrentamientos pueden tener sobre la estabilidad regional y la seguridad de la población civil, incluidos los ciudadanos extranjeros residentes en el área.

La recomendación de evitar desplazamientos y extremar precauciones permanecerá vigente mientras persistan las amenazas vinculadas a la actividad de grupos armados y la escalada de hostilidades entre Pakistán y los talibán. Estados Unidos continuará actualizando sus advertencias en función de la evolución de los acontecimientos, reportó Europa Press.