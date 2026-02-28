Edmundo Arrocet presume de complicidad con Julio Iglesias: "Le dejé unos calcetines, nos conocemos desde hace mucho"

Durante su intervención en la ceremonia de los Premios Nacionales Reyes Católicos a la Excelencia, Edmundo Arrocet relató una experiencia personal sobre un viaje a Miami junto al padre de Julio Iglesias, quien insistió en viajar acompañado del humorista. El cómico chileno utilizó este recuerdo para subrayar la estrecha relación que mantuvo tanto con el cantante Julio Iglesias como con su entorno familiar. Según publicó el medio que cubrió el evento, Arrocet compartió diversas anécdotas inéditas y defendió abiertamente la reputación del intérprete al ser consultado sobre las recientes acusaciones contra él.

El medio informó que Edmundo Arrocet fue uno de los premiados durante la gala y destacó por su comportamiento jovial frente a los medios. Desde el momento en que atravesó el photocall, Arrocet se mostró fiel a su estilo, exhibiendo un calcetín de la marca Ejecutivo mientras bromeaba para los fotógrafos. El humorista comentó: “Nos conocemos desde hace mucho... la última vez le presté un par de calcetines, porque usamos los mismos, de la marca Ejecutivo”, y sus palabras provocaron risas entre los asistentes.

En declaraciones recogidas por la prensa, Arrocet manifestó su escepticismo frente a los señalamientos recientes surgidos en torno a Julio Iglesias. “No me lo creo para nada. Julio siempre ha sido muy cariñoso y afectuoso con todos nosotros”, indicó el humorista, quien también rememoró los años de convivencia con la familia Iglesias y el aprecio que, según relató, le profesaban.

Durante su participación en la gala, Edmundo Arrocet amplió sus declaraciones incluyendo referencias a otras figuras conocidas. Hizo mención a Meli Camacho y sus comentarios sobre el consumo de langostinos en reuniones sociales, afirmando entre risas: “Sí, se los llevaban de la casa de María Teresa para su casa”. Aunque aclaró que su preferencia culinaria se inclinaba hacia el ajoblanco, el cual, según su testimonio, preparaba María Teresa Campos con especial dedicación.

La relación con la familia Campos también ocupó un espacio en las declaraciones del humorista. Edmundo Arrocet dedicó elogios a las hijas de María Teresa Campos, Carmencita y Terelu, a quienes atribuyó un especial talento en la cocina. “Carmencita cocinaba muy bien, y Terelu igual, las dos heredaron el toque de su madre”, declaró al medio presente en la gala, resaltando la herencia gastronómica dentro de la familia.

La entrevista tomó otro giro cuando se le consultó a Edmundo Arrocet sobre el calificativo de “tacaño” que circuló en algunos espacios mediáticos. El chileno intentó cerrar el tema con humor, interrumpiendo la entrevista con un “Se acabó la entrevista, olvídate”, aunque acto seguido optó por responder con tranquilidad: “Que digan lo que quieran, yo estoy muy tranquilo. Se han dicho muchas mentiras y no me merezco ese trato”. Así lo consignó el medio que cubrió el evento.

Arrocet concluyó su aparición ante los medios deseando suerte a los programas de televisión que continúan haciendo referencias a su persona, reflejando la actitud relajada que caracterizó su paso por la gala y las conversaciones mantenidas durante la ceremonia. Según consignó el medio, la presencia del humorista en el evento estuvo marcada por la rememoración de historias personales y la reafirmación de antiguos vínculos con personalidades clave del mundo del espectáculo.