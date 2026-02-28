Casi el 80% de hoteles de Madrid cuelgan un 'no hay vacantes' para un junio marcado por el Papa y Bad Bunny

La escasez de plazas en alojamientos económicos en Madrid para la primera semana de junio supone un desafío sin precedentes para quienes planean una visita en esas fechas, donde el 95% de los alojamientos con tarifas inferiores a cien euros por noche ya se han reservado. Estas cifras reflejan la presión sobre la capacidad hotelera de la capital, impulsada tanto por eventos religiosos como musicales. Según informó Europa Press, el interés generado por la visita del Papa León XIV y los múltiples conciertos de Bad Bunny en el Estadio Riyadh Air Metropolitano han elevado la demanda a niveles históricos, dificultando la búsqueda de hospedaje incluso cuatro meses antes de las fechas previstas.

De acuerdo con Europa Press, casi el 80% de los hoteles en Madrid se encuentran ya sin disponibilidad para la semana del 6 al 12 de junio, conforme a los datos recogidos en las principales plataformas de reservas como Booking, Expedia y Trivago. La confirmación oficial de la visita de León XIV al país, la primera de un Papa en España desde 2011, ha coincidido con el anuncio de hasta diez actuaciones del reconocido artista puertorriqueño, que presenta su más reciente álbum ‘Debí tirar más fotos’ y cuyas fechas clave ponderan la saturación hotelera.

El Papa León XIV dará inicio a su gira en España aterrizando en Madrid antes de desplazarse a Barcelona y Canarias. Se trata del noveno viaje papal al país desde los cinco que realizó Juan Pablo II y los tres de Benedicto XVI, según reportó Europa Press. La última visita, encabezada por Benedicto XVI, se produjo en agosto de 2011 con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud, en la que participaron más de un millón de personas. Tras quince años sin una visita papal, el acontecimiento ha multiplicado la planificación de desplazamientos tanto de fieles como de turistas internacionales interesados en presenciar la agenda del Pontífice.

Mientras tanto, la gira de Bad Bunny, caracterizada por el cartel de ‘sould out’ en numerosas ciudades a nivel global, contempla en Madrid un total de hasta diez conciertos en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, dos de los cuales -los días 6 y 7 de junio- coinciden en calendario con la agenda papal. El fenómeno ha generado un efecto dominó sobre la disponibilidad de camas hoteleras, afectando tanto a grandes cadenas como a establecimientos familiares y alternativas económicas. Europa Press detalló que la ocupación hotelera en esas fechas roza su máximo, con una tasa del 76% de reservas agotadas para los 1.557 alojamientos ofertados en la capital según Booking.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, destacó la contribución del turismo a la economía local, refiriéndose al sector como “buque insignia del mejor momento de la ciudad de Madrid”, según publicó Europa Press. Cifras del Ayuntamiento reflejan que, en junio de 2023, un total de 914.496 visitantes pernoctaron en la ciudad, con 361.786 de ellos originarios del territorio nacional y 552.710 procedentes de mercados internacionales. Las pernoctaciones acumuladas en ese periodo llegaron a 1.851.969.

Europa Press informó que, ante el volumen previsto de asistentes tanto por razones religiosas como recreativas, las proyecciones para junio de 2026 prevén batir todos los récords. El gasto internacional total estimado por el Consistorio para 2025 sería de 17.900 millones de euros, lo que representa una subida del 11% respecto a 2024. El gasto medio por visitante se calcula en 1.960 euros, reflejando un incremento del 8% interanual, y el gasto diario se sitúa en 314,5 euros, según los datos ofrecidos por el Ayuntamiento y reportados por Europa Press.

La coincidencia de los dos eventos de mayor relevancia previstos en el calendario de la ciudad ha llevado a las plataformas de reserva digital a advertir sobre la escasez de alojamiento. Visitantes que buscan hospedaje para fechas comprendidas entre el 6 y 8 de junio encuentran prácticamente imposible conseguir una habitación libre, especialmente en los rangos de precio más bajos. La dinámica se observa tanto en Booking como en Expedia y Trivago, portales que constatan la saturación creciente y la anticipación en las reservas debido a la amalgama de visitantes atraídos por la agenda papal y los aficionados al reguetón y la música urbana.

El repertorio que Bad Bunny ha preparado para su paso por la capital incluye temas como ‘Debí tirar más fotos’, ‘DtMF’, ‘Baile inolvidable’, ‘Nueva Yol’, ‘Café con ron’ y ‘Lo que le pasó a Hawaii’, composiciones que ya registran altos índices de popularidad. La alta demanda ha propiciado una tendencia de reservas anticipadas tanto en hoteles del centro como en distritos periféricos, expandiendo la zona de saturación más allá del entorno inmediato del estadio donde se celebran los conciertos.

La situación que vive Madrid se enmarca en el auge del turismo cultural y de ocio en la urbe, que afronta el reto logístico de coordinar seguridad, movilidad y servicios ante la llegada simultánea de miles de visitantes motivados por distintos intereses. Conforme consignó Europa Press, los números actuales superan ampliamente los patrones habituales para el mes de junio y obligan a operadores turísticos y administraciones a adaptar su oferta y capacidades ante lo que ya se perfila como un mes extraordinario para la capital española.