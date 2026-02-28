Araqchi reprocha a EEUU su subordinación a Israel en la ofensiva militar contra Irán

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, sostuvo encuentros con líderes de otros países de la zona a quienes transmitió la necesidad de asumir un papel decisivo ante la ofensiva militar promovida desde Estados Unidos e Israel contra territorio iraní. Araqchi advirtió que esta acción no solo afecta directamente a Irán, sino que constituye una amenaza para la estabilidad del conjunto de la región, según reportó la agencia oficial de noticias iraní, IRNA.

De acuerdo con lo consignado por IRNA, Araqchi acusó a Washington de actuar bajo intereses ajenos y de seguir de manera subordinada a Israel tras el ataque militar llevado a cabo el sábado. En un mensaje difundido a través de redes sociales, el jefe de la diplomacia iraní declaró: “Trump ha convertido el ‘Estados Unidos primero’ en ‘Israel primero’, lo que siempre significa ‘Estados Unidos lo último’”. Sus declaraciones incluyeron una denuncia directa tanto al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, como al presidente estadounidense, Donald Trump, al señalar que son responsables de impulsar el conflicto bélico.

El medio oficial iraní detalló que Araqchi calificó el enfrentamiento como una guerra “totalmente no provocada, ilegal e ilegítima”, responsabilizando a Netanyahu y Trump de escalar la tensión en la región con la ofensiva. El ministro atribuyó la agresión a una política que, en su visión, prioriza el interés extranjero sobre los propios intereses estadounidenses y promueve un contexto de hostilidades injustificadas.

En su intervención pública, el representante del gobierno iraní destacó la disposición y capacidad de respuesta de las Fuerzas Armadas del país, precisando que “las poderosas Fuerzas Armadas iraníes están preparadas para este día y van a dar a los agresores la lección que merecen”, una declaración que busca subrayar el nivel de alerta y preparación de Irán ante nuevos episodios de conflicto.

Según la información difundida por IRNA, Araqchi aprovechó las conversaciones con sus homólogos de países de la región para instarlos a responder de manera conjunta ante lo que describió como una “agresión estadounidense-israelí”. El ministro subrayó ante sus interlocutores que la acción militar no constituye solo un ataque contra Irán, sino que representa una agresión más amplia hacia toda la región, motivo por el cual solicitó a los gobiernos vecinos asumir la “responsabilidad histórica” de enfrentar esta escalada bélica.

La postura iraní, consignada por la agencia de noticias oficial y reflejada en los pronunciamientos de Araqchi, interpreta la ofensiva militar como parte de una estrategia dirigida a desestabilizar el equilibrio regional y consolidar intereses externos, principalmente alineados con el gobierno de Israel, con respaldo directo de la administración estadounidense. El ministro de Exteriores de Irán sostuvo que la actitud de Estados Unidos había modificado su tradicional doctrina de política exterior, situando los intereses israelíes por encima de los principios estadounidenses, un planteamiento que, de acuerdo con Araqchi, deja en una posición secundaria a los propios Estados Unidos.

La cobertura de IRNA subrayó el llamado de Araqchi a la unidad regional y su mensaje dirigido tanto a la opinión pública como a los dirigentes de las naciones vecinas, en los que reiteró la gravedad de la situación y el alcance potencial de la agresión. El jefe de la diplomacia iraní remarcó que la guerra impuesta no responde a acciones previas de Irán y que su desarrollo involucra intereses que trascienden el enfrentamiento bilateral. Estos señalamientos formaron parte de los contactos diplomáticos sostenidos en la jornada, donde el ministro buscó sumar apoyos y revisar estrategias conjuntas ante el desarrollo de los acontecimientos.

En el contexto postelectoral estadounidense y en medio de las tensiones regionales, la interpretación iraní pone el foco en el cambio de prioridades geopolíticas de la administración Trump y en la influencia que Israel ejerce sobre ese giro, afirma IRNA. Este escenario, según el gobierno de Irán, exige respuestas coordinadas que vayan más allá del enfrentamiento puntual con Estados Unidos o Israel, abarcando un marco más amplio de alianzas y entendimientos entre los países vecinos para hacer frente común ante nuevos hechos de este tipo.