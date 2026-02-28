Arabia Saudí condena el contraataque iraní contra las bases de EEUU en la región

El Ministerio de Exteriores saudí anunció su respaldo absoluto a los países que albergan instalaciones militares estadounidenses en Oriente Medio luego de que fueran objetivo de ataques iraníes, ofreciendo todos sus recursos para auxiliarlos en cualquier medida que decidan tomar y advirtiendo sobre las posibles consecuencias derivadas de una escalada en la región. Según informó Europa Press, el Gobierno de Arabia Saudí expresó oficialmente este posicionamiento tras los acontecimientos vinculados al contraataque iraní, que se desarrolló en respuesta a una ofensiva militar previa realizada por fuerzas estadounidenses e israelíes sobre Teherán y otros puntos de Irán.

Arabia Saudí, a través de un comunicado del Ministerio de Exteriores citado por Europa Press, comunicó su condena y rechazo a lo que definió como una "brutal agresión iraní" y una "flagrante violación de la soberanía" de varios Estados del Golfo y del Levante. Entre estos países se encuentran los Emiratos Árabes Unidos, el Reino de Bahréin, el Estado de Qatar, el Estado de Kuwait y el Reino Hachemita de Jordania, en cuyos territorios se localizan las bases estadounidenses impactadas durante el contraataque iraní.

La agencia semioficial iraní Fars detalló que los ataques alcanzaron puntos específicos, incluyendo la sede de la Quinta Flota de Estados Unidos en Bahréin, la base aérea de Al Udeid en Qatar, la base aérea de Al Salem en Kuwait y la base aérea de Al Dhafra en los Emiratos Árabes Unidos. Europa Press reportó que, hasta el momento, el Gobierno de Bahréin ratificó el ataque iraní contra un centro de control estratégico del componente naval estadounidense que opera en el golfo Pérsico, el mar Rojo y el mar de Arabia, con sede en el reino bareiní.

En su declaración oficial, el Ministerio saudí remarcó: “afirma su plena solidaridad y apoyo a los países hermanos, pone a su servicio todas sus capacidades para apoyarlos en todas las medidas que adopten, y avisa de las graves consecuencias de la continua violación de la soberanía de los países y de los principios del derecho Internacional”, según publicó Europa Press.

El contexto inmediato de estos ataques se produce luego de una operación militar ejecutada el pasado sábado por parte de fuerzas de Estados Unidos y de Israel, que tuvo como objetivo diversas posiciones en la capital de Irán y en otras regiones del país persa, según consignó Europa Press. Como respuesta, Irán llevó a cabo el mencionado contraataque que involucró misiles y drones dirigidos a instalaciones militares estadounidenses en varios países del entorno.

Las autoridades saudíes señalaron que la reiteración de acciones como estas, que implican violaciones de la soberanía nacional y de los preceptos del derecho internacional, incrementa los riesgos de un deterioro mayor de la seguridad y estabilidad en Medio Oriente. En esa línea, realizaron un llamado de atención sobre la posibilidad de un agravamiento de la crisis regional si persisten dichas violaciones.

El incidente fue confirmado por gobiernos receptores de los ataques, entre ellos Bahréin, que reportó impactos en un centro operativo de la armada estadounidense que coordina fuerzas en una vasta zona marítima, recalcando la dimensión regional del enfrentamiento y la participación directa de varias naciones. Al respecto, Europa Press subrayó que los ataques de Irán pusieron en el centro de la atención internacional la situación de las bases militares estadounidenses diseminadas en los países de la Península Arábiga y del entorno.

Dentro del comunicado oficial de Arabia Saudí, las autoridades también enfatizaron que cualquier medida que los países afectados determinen adoptar contará con el respaldo del Reino, posicionándose como aliado ante posibles desarrollos futuros, según puntualizó Europa Press. Además, reiteraron la disposición saudí de poner todos sus medios a disposición de los Estados que hayan resultado atacados, en una manifestación de cooperación regional en materia de seguridad.

En tanto, la agencia iraní Fars señaló que las instalaciones militares estadounidenses en el Golfo y países adyacentes involucradas en la respuesta iraní incluyen infraestructuras fundamentales para la proyección de poder de Estados Unidos en la zona, lo que eleva el grado de inquietud sobre las posibles implicancias de una nueva espiral de enfrentamientos en una región históricamente volátil.

Europa Press recalcó que el Gobierno saudí, aunque no se vio directamente involucrado en el ataque ni en la respuesta, manifestó su rechazo a cualquier acción militar que vulnere la soberanía estatal y solicitó el respeto irrestricto de las normas internacionales para evitar una ampliación del conflicto. La postura de Arabia Saudí se suma así a las reacciones de preocupación y condena surgidas en el ámbito diplomático tras los recientes acontecimientos.