Álvaro y Ángela Cervantes demuestran ser los hermanos con más estilo del cine en los Premios Goya 2026

Álvaro Cervantes asistió a la gala de los Premios Goya 2026 con un traje azul en terciopelo confeccionado a medida por Mansolutely, el cual incluyó una americana estructurada que definía los hombros y una silueta entallada, mientras que el calzado de la firma Carmina de piel con acabado brillante complementó la elección. De acuerdo con lo reportado por el medio que cubrió la ceremonia realizada en el Auditori Forum CCIB de Barcelona, el actor fue nominado a la categoría de mejor actor de reparto por su interpretación en la película “Sorda” y desfiló por la alfombra roja evidenciando su presencia en una de las noches más destacadas del año para la industria cinematográfica española.

Tal como publicó el medio, la velada también contó con la presencia de Ángela Cervantes, quien compitió en la categoría de mejor actriz protagonista por su papel en “La Furia”. Ángela posó de manera individual frente a las cámaras, luciendo un vestido marfil de la diseñadora Marta Martí, elaborado exclusivamente para la ocasión. Según consignó la misma fuente, el diseño destacaba detalles técnicos como una parte superior ajustada y una falda fluida acompañada de una sutil cola, elementos que conferían al atuendo una estructura precisa y elegancia sin excesos. El tejido fruncido y los drapeados tanto en el torso como en las mangas largas dibujaban una silueta que acentuaba la cintura, enmarcada por un escote redondeado.

La actriz completó su vestuario con pendientes largos y anillos ligeros, aportando un matiz de brillo acorde con la sencillez del conjunto. Según detalló la publicación, Ángela llevó un look de maquillaje con labios rojos que contrastaban con el vestido claro, mientras que su cabello recogido con raya al centro transmitía una imagen pulida y sobria. Este conjunto reflejó, según la prensa presente en la gala, una propuesta de moda que mezcló influencias clásicas con detalles contemporáneos.

El evento significó un momento relevante en la trayectoria de ambos artistas, quienes acudieron por separado a la alfombra roja, según relató el medio, mostrando una actitud relajada ante la atención mediática y compartiendo la emoción de estar nominados en una noche de celebraciones para el cine español. Los hermanos Cervantes, ambos destacados por sus interpretaciones recientes, se posicionaron en el centro del foco mediático durante la gala, según reiteró la cobertura periodística.

La presencia de los dos nominados suscitó comentarios sobre su recorrido artístico y su consolidación en el panorama cinematográfico estatal, según publicó la fuente original. El medio también subrayó el modo en que las elecciones de vestimenta y presentación personal de los actores fueron interpretadas como expresiones de identidad y profesionalismo ante el público y los medios. La cobertura de la velada destacó que tanto Álvaro como Ángela abordaron la ocasión mostrando confianza frente a la atención suscitada por sus nominaciones y por sus estilismos cuidadosamente seleccionados para la ceremonia.