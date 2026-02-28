8 Lemas por el 8M: 2019 bate récords de asistencia a las marchas, con 350.000 solo en Madrid: 'Somos imparables'

Entre las distintas ciudades españolas que vieron incrementarse la participación en las jornadas del 8 de marzo de 2019, la capital del país reunió a manifestantes llegados desde barrios periféricos y municipios cercanos, sin distinción entre banderas de distintos colectivos, evidenciando la unión de diferentes causas bajo una convocatoria feminista histórica. De acuerdo con la información publicada por Europa Press, ese año marcó un aumento sin precedentes en la asistencia a las manifestaciones por el Día Internacional de la Mujer en todo el territorio español, siendo Madrid el epicentro con una cifra estimada de entre 350.000 y 375.000 personas, según datos de la Delegación del Gobierno.

La movilización de 2019 superó todas las cifras registradas hasta el momento para el 8M, reflejando el crecimiento sostenido del movimiento feminista año tras año. Según detalló Europa Press, la marcha de Madrid, identificada con el lema “Somos imparables, Feministas siempre”, se ha convertido hasta la fecha en la más multitudinaria. Este evento fue parte de un contexto social en el que el feminismo se presentaba unido y articulado a través de numerosas organizaciones, con una amplia variedad de consignas históricas.

El antecedente inmediato de este salto en la movilización se remonta a 2018, un año en el que la asistencia se situó en 170.000 personas en Madrid, precedido por 40.000 asistentes en 2017. Según consignó Europa Press, hasta esos años las cifras oscilaban de 1.000 a 5.000 personas en la capital durante el periodo 2000-2016, mostrando una tendencia de incremento significativa en los últimos años. El inicio de estas concentraciones se remonta al 8 de marzo de 1978, cuando la Plataforma de Organizaciones Feministas de Madrid organizó la primera manifestación autorizada bajo el lema “Por un puesto de trabajo sin discriminación”.

Europa Press reportó el impacto de la convocatoria en otras ciudades, con más de 200.000 personas en Barcelona y otras decenas de miles en capitales como Bilbao, donde se acercaron a los 50.000 asistentes, o ciudades de Castilla-La Mancha, sumando unos 30.000. En las capitales de Castilla y León, la cifra superó los 100.000 participantes. Andalucía registró miles de manifestantes en todas sus provincias y 139 actividades reivindicativas autorizadas por las autoridades, ampliando así la respuesta territorial a la convocatoria nacional.

Las consignas durante la jornada del 8M de 2019 incluyeron cánticos como “Nos tocan a una, nos tocan a todas”, “No es no, lo otro es violación”, “Yo sí te creo” y “Sola borracha quiero llegar a casa”. Según recogió Europa Press, muchas de estas frases se consolidaron en las protestas feministas que comenzaron a ganar fuerza con las movilizaciones contra la sentencia de ‘La Manada’ en 2018. La Audiencia de Navarra había condenado a los cinco involucrados por abuso sexual, eximiéndolos del cargo de agresión, decisión que fue ampliamente contestada en las calles. Finalmente, en junio de 2019, el Tribunal Supremo elevó la condena a 15 años de prisión para cada uno, considerando los hechos como un delito continuado de violación. Posteriormente, la aplicación de la Ley Orgánica 10/2022, de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como la Ley del ‘Solo sí es sí’, rebajó las penas a 14 años.

En el plano institucional, el lema oficial de la Secretaría de Estado de Igualdad fue “Ni un paso atrás en igualdad”, una consigna que reflejaba el ambiente político tras la llegada de Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno en 2018, cuando se formó un gabinete con más mujeres que hombres en las carteras ministeriales. Según destaca Europa Press, ese contexto motivó a los integrantes del Ejecutivo a referirse en la toma de posesión como ‘consejo de ministras’ por primera vez, en contraste con la fórmula clásica de ‘consejo de ministros’.

La movilización también incluyó una nueva convocatoria de huelga feminista, organizada por la Comisión 8 de Marzo de Madrid y secundada por numerosos sectores, incluyendo el educativo. La consigna se mantuvo como en 2018: “Si nosotras paramos, se para el mundo”. Según fuentes de UGT citadas por Europa Press, los paros, promovidos conjuntamente con CCOO, contaron con la participación de al menos seis millones de personas. Además, el Sindicato de Estudiantes señaló que alrededor de dos millones de jóvenes respaldaron el cese de actividades, con una incidencia casi total en los institutos y una participación “muy alta” en universidades.

La respuesta en la Administración General del Estado reflejó un seguimiento relevante: el 4,76% de los trabajadores adhirieron al paro. De un total de 96.724 empleados públicos, 4.266 participaron en la huelga total del día, mientras que los paros parciales de dos horas fueron respaldados por 7.005 empleados, es decir, un 5,59% de los 141.133 trabajadores.

En Madrid, la manifestación central se caracterizó por la presencia tanto de mujeres como de hombres y la implicación de representantes políticos. Según publicó Europa Press, asistieron la vicepresidenta Carmen Calvo, quien acudió con una camiseta bajo el lema “Mujeres, Iguales y Libres”, y otros miembros del gobierno, quienes resaltaron la dimensión social de la protesta. Desde la Comisión 8M, organizadora de la huelga, se afirmó: “Para que luego digan que somos 100.000, aquí estamos más de un millón de feministas. Hemos parado Madrid”.

En Barcelona, la movilización fue respaldada por la ministra de Política Territorial y Función Pública de ese momento, Meritxell Batet, quien expresó que el objetivo era evitar cualquier retroceso en la defensa de la igualdad real entre hombres y mujeres. Subrayó que aún había retos pendientes para alcanzar esa meta.

El ambiente general entre los asistentes combinó el tono reivindicativo con un enfoque festivo y la diversidad de los participantes. Europa Press detalló que la pluralidad de banderas de otros colectivos, como la arcoíris o la del colectivo ‘trans’, era notable, reafirmando así la amplitud de la convocatoria y la suma de distintas luchas bajo una misma causa.

Durante los días previos al 8 de marzo, se organizaron también numerosas actividades asociadas al movimiento, promovidas por cientos de organizaciones estatales, autonómicas y locales que formaron parte del entramado organizativo de la Comisión 8 de Marzo. Este conjunto de fuerzas contribuyó a tejer una jornada de especial relevancia para el feminismo en España, consolidando el 2019 como un año de inflexión en la historia de las movilizaciones por la igualdad de género, según el material recopilado por Europa Press.