URA acusa a la UE de "dar la espalda y traicionar" al sector primario con el acuerdo con Mercosur

El sindicato agrario Unión Rural Asturiana (URA) ha acusado este viernes a la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von Der Layen, de "dar la espalda y traicionar" al sector primario en Europa con el acuerdo alcanzado con Mercosur.

En una nota de prensa, el coordinador de URA, Borja Fernández, ha destacado que este acuerdo "repercute de pleno en la línea de flotación de miles de explotaciones españolas y asturianas", las mismas explotaciones que "hasta ahora han garantizado la soberanía alimentaria de nuestro país".

Desde URA han instado a todos los eurodiputados, empezando por los asturianos, a que "recapaciten sobre la orientación de su postura respecto al acuerdo", y que hagan "todo lo que esté en su mano, dentro y fuera de los partidos", para que el acuerdo no entre en vigor hasta que el Tribunal se pronuncie.

