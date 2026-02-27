Tamara Falcó, rotunda sobre la vuelta del Rey Juan Carlos a España: "Tiene todo el derecho de venir"

Las declaraciones de la Casa Real, recogidas por RTVE, señalaron que la decisión sobre una posible vuelta del Rey Juan Carlos I a España corresponde únicamente al propio monarca emérito. El debate en torno a su regreso se reactivó luego de que se desclasificaran documentos relacionados con el 23F, que, según se interpretó, avalan la actuación de Juan Carlos I en defensa del orden constitucional durante el intento de golpe de Estado. En este contexto, la postura de la marquesa de Griñón, Tamara Falcó, llamó la atención en la tertulia del programa televisivo 'El Hormiguero', donde sostuvo que, al haberse cerrado las investigaciones y regularizado los asuntos fiscales, no existiría ya ningún impedimento legal para que el exjefe de Estado retorne a residir en territorio español.

De acuerdo con lo publicado por el medio, Tamara Falcó abordó la cuestión en un nuevo debate junto a Nuria Roca, Juan del Val y Cristina Pardo, quienes analizaron la situación del Rey Juan Carlos tras más de cinco años pasando su estancia en Abu Dabi. El tema principal de discusión fueron las implicaciones de la desclasificación de los expedientes sobre el 23F, que han servido para reconsiderar públicamente el rol que jugó el entonces monarca en los acontecimientos de 1981 y el contexto actual de su posible regreso.

Durante el programa, según explicó 'El Hormiguero', la marquesa de Griñón expresó que "el rey Juan Carlos puede volver cuando quiera porque regularizó su situación fiscal entre 2020 y 2021. La Fiscalía archivó el caso y no se le puede decir que tengas cuentas pendientes. Es así", remarcó Falcó en respuesta a su compañera Cristina Pardo, quien señaló que el archivo de la causa judicial no lo exime del hecho de "haber defraudado a Hacienda". Falcó insistió en que todos los asuntos relacionados con la justicia y con las autoridades fiscales han sido resueltos a través de los procedimientos correspondientes y reiteró su convicción de que "lo tiene todo zanjado y tiene todo el derecho de venir".

El medio relató que la tertulia no se limitó al aspecto fiscal y judicial del posible retorno, sino que también se remitió al análisis del legado institucional del rey emérito. Falcó subrayó el rol central que el monarca desempeñó en la etapa de la transición democrática española y su intervención en el 23F. Según la marquesa, se debe reconocer el gesto de Juan Carlos I a favor de la democracia en un momento crucial y consideró que resulta injusto reducir toda su trayectoria a los escándalos recientes: "Vamos a dejar de decir que todo lo que ha hecho ha sido nefasto. Evitó que volviéramos a tener una dictadura", dijo en directo en el programa, respaldando públicamente el regreso de Don Juan Carlos.

El debate sobre la vuelta del rey emérito se produce después de la aparición de informes oficiales que, según destacaron en el debate de 'El Hormiguero', muestran la actuación del monarca alineada con los valores constitucionales, especialmente en el contexto de la crisis institucional vivida durante el golpe militar fallido del 23 de febrero de 1981. Según indicó el medio, este nuevo escenario habría propiciado una reconsideración pública sobre la imagen y el papel histórico de Juan Carlos I.

Por su parte, otros tertulianos del programa expusieron visiones distintas respecto a la idoneidad del regreso del exjefe de Estado teniendo en cuenta el impacto mediático y social que una eventual residencia permanente en España podría generar, así como el balance entre su legado institucional y los casos que involucraron a la fiscalía y a Hacienda. Tanto la desclasificación de información como las declaraciones de la Casa Real recogidas por RTVE fueron aspectos centrales para fundamentar el análisis que se desarrolló en el coloquio televisivo.

Según 'El Hormiguero', la intervención de Tamara Falcó refleja una postura de defensa decidida del derecho del monarca emérito a retornar a España, apoyada principalmente en la regularización de sus asuntos fiscales y en el archivo de las investigaciones judiciales, lo cual, bajo la perspectiva expuesta en el programa, elimina los obstáculos legales para su retorno. La marquesa también reivindicó el reconocimiento al papel desempeñado por el rey Juan Carlos en la consolidación democrática, argumentando que este factor debería pesar en la valoración pública de la figura del exjefe de Estado.

El debate en torno al regreso de Juan Carlos I continúa motivando distintas opiniones en el ámbito mediático y político, según consignó el medio, evidenciando la permanencia de la cuestión en la agenda pública tras la difusión de los recientes documentos oficiales y las posturas manifestadas por personalidades del ámbito social y televisivo como las del mencionado programa.