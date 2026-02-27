Sergio Arribas silencia el Belmonte pero el Almería no duerme líder

El empate conseguido en el Carlos Belmonte dejó al Almería con los mismos puntos que el Castellón en la clasificación, pero sin la primera posición, que sigue ocupando el Racing de Santander por un margen de una unidad y un partido más disputado. Según consignó el medio que informó sobre el encuentro, Sergio Arribas logró igualar el marcador en el minuto 95, situación que alteró el ambiente en el estadio y otorgó un punto a los visitantes en el cierre de la vigésima octava jornada de LaLiga Hypermotion.

De acuerdo con lo publicado, la UD Almería igualó 1-1 ante el Albacete en un partido definido en la última acción del encuentro. El gol llegó tras una jugada de Jon Morcillo, quien avanzó por la banda izquierda cuando el tiempo de descuento expiraba y envió un centro que Arribas convirtió en el empate. El Carlos Belmonte, que celebraba una inminente victoria local, quedó en silencio luego del gol visitante.

El Albacete se había adelantado en el marcador con un tanto en propia puerta de Federico Bonini. Este resultado parcial animó al conjunto manchego y puso a su afición a festejar, mientras el partido se encaminaba hacia el final. Según detalló la fuente, el guardameta Raúl Lizoain tuvo un papel destacado para los locales, realizando atajadas que sostuvieron la ventaja de su equipo hasta los últimos instantes.

El desarrollo de la primera mitad favoreció al Almería, equipo que generó más llegadas y oportunidades de gol que su rival. A pesar del dominio mostrado en ese tramo del partido, el conjunto andaluz no logró concretar sus acciones para obtener ventaja antes del descanso. En la segunda parte, el desempeño del Almería disminuyó y permitió que el Albacete encontrara confianza y mejor posicionamiento en el campo.

El tanto de Bonini en propia meta cambió la dinámica del enfrentamiento, proporcionando al Albacete una ventaja que intentó defender hasta el pitido final. La presión del equipo visitante persistió hasta la última jugada, cuando el centro de Morcillo encontró a Arribas en el área, quien luego de conectar el balón, igualó el marcador sin que Lizoain pudiera evitarlo, de acuerdo con la información presentada por el medio sobre el resumen del encuentro.

Tras la repartición de puntos, el Almería quedó con 49 unidades, igualando la puntuación del Castellón, mientras que el Racing de Santander, líder de la categoría, suma 50 puntos pero cuenta con un partido más en su haber. El resultado mantiene en disputa las posiciones de ascenso directo en LaLiga Hypermotion y deja a los equipos implicados obligados a buscar victorias en las próximas jornadas para alcanzar sus objetivos.

El Albacete, por su parte, continúa en una racha negativa y se consolida en la zona media de la tabla, sin lograr romper la tendencia de empates y derrotas que ha arrastrado durante varias fechas. El empate sufrido en casa reforzó el desánimo entre la afición local y extiende el periodo sin victorias del conjunto manchego.

El medio que cubrió el evento subrayó la importancia de Raúl Lizoain, cuyo rendimiento bajo los tres palos protegió hasta el final el resultado para los locales, aunque el esfuerzo no fue suficiente para asegurar los tres puntos. La incidencia de un gol en propia puerta como apertura del marcador influyó decisivamente en el desarrollo del enfrentamiento, al modificar los planes tácticos de ambos equipos y condicionar la estrategia hasta el desenlace.

Desde el punto de vista del Almería, el gol de Arribas al final del partido permitió rescatar un punto esencial en la lucha por el ascenso, a pesar de que la igualada no bastó para conquistar el liderato de la competición. La necesidad de sumar en cada jornada incrementa la presión sobre los equipos instalados en la parte superior de la clasificación, condición que se reflejó en la intensidad vivida durante todo el partido, según reportó el medio.

Con este resultado, tanto Almería como Albacete afrontan retos distintos en lo que resta de la temporada: el primero busca mantenerse en la pelea por el ascenso directo y el liderato, mientras el segundo intenta cortar la mala racha y consolidarse en posiciones más cómodas de la tabla clasificatoria.