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Kallas reafirma a Azerbaiyán como "socio energético fiable" de la UE y aboga por reforzar su relación

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La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha reafirmado a Azerbaiyán como un "socio energético valioso y fiable" para el bloque comunitario, y ha abogado por reforzar la asociación bilateral con el país del Cáucaso Sur.

Así lo ha declarado la jefa de la diplomacia europea en un mensaje en redes sociales después de haberse reunido en Bakú, la capital azerí, con el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, y con el ministro de Exteriores de ese país, Jeyhun Bayramov.

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"Fortalecer la conectividad entre la UE y el Cáucaso Sur es de interés estratégico común, y estamos abiertos a debatir una asociación más estructurada con Azerbaiyán", ha indicado, calificando como "positivo" su viaje este martes a la capital azerí.

En este sentido, Kallas ha constatado que "existe un claro margen" para profundizar la cooperación entre la Unión y Azerbaiyán en materia de comercio, transporte y digitalización.

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Las declaraciones de la Alta Representante tienen lugar en el marco de la gira por el Caúcaso Sur que está realizando desde el domingo, y un día después de que tuviera lugar en Ereván, la capital de Armenia, la octava edición de la Comunidad Política Europea.

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