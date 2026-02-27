Previa del Real Oviedo - Atlético de Madrid

La distancia de ocho puntos respecto a la salvación que registra el Real Oviedo antes del arranque de la jornada marca uno de los escenarios más críticos para el conjunto local esta temporada. Según consignó Europa Press, los asturianos aspiran a capitalizar su condición de local frente a un Atlético de Madrid condicionado por la inminente semifinal de la Copa del Rey y sus dificultades para sumar victorias a domicilio, en un duelo que cobra carácter decisivo tanto por la urgencia de puntos de los ovetenses como por la necesidad colchonera de recuperar posiciones en la parte alta de la tabla.

El Atlético de Madrid enfrenta este compromiso de la jornada 26 de LaLiga EA Sports tras confirmar su clasificación a los octavos de final de la Liga de Campeones. De acuerdo con la crónica de Europa Press, el equipo dirigido por Diego Pablo Simeone regresa al Estadio Carlos Tartiere para un partido de Primera División después de 26 años. El club madrileño había jugado anteriormente dos encuentros recientes en Oviedo: uno en Copa del Rey hace tres años y otro en Segunda División hace 24, ambos resueltos con triunfo visitante. Este antecedente positivo motiva a los rojiblancos en su búsqueda de regularidad en la competición local, luego de una serie de resultados irregulares.

Los madrileños vienen de una victoria reciente frente al RCD Espanyol por 4-2, triunfo que rompió una racha previa de tres partidos sin ganar —dos derrotas y un empate—, lo que supuso para el Atlético la pérdida de la tercera plaza en favor del Villarreal CF y un alejamiento de los primeros puestos. Actualmente, los dirigidos por Simeone ocupan el cuarto lugar con 48 puntos, una cifra que representa su registro más bajo para esta etapa de la temporada desde la campaña 2021-22, según detalló Europa Press.

El rendimiento fuera del estadio Metropolitano ha sido uno de los factores que condiciona la situación rojiblanca. El Atlético solo ha conseguido tres victorias como visitante en toda LaLiga 2025-26, y encadena tres encuentros seguidos sin sumar de a tres lejos de casa —dos empates y una derrota—. Este dato coloca al equipo cerca de igualar su peor secuencia sin victorias fuera de su feudo en la presente campaña, motivo por el que el partido ante el colista se percibe como una oportunidad clave para revertir la dinámica.

Por su parte, el Real Oviedo se aferra a la esperanza de aprovechar las dificultades de su rival lejos de Madrid y su posible concentración dividida ante la inminencia del compromiso copero del 3 de marzo en el Spotify Camp Nou. Europa Press informó que el conjunto ovetense desperdició en la última jornada una ventaja de dos goles en el segundo tiempo ante la Real Sociedad, lo que derivó en un empate 3-3. A pesar de resguardar un punto tras ese empate en los minutos finales, el balance para el técnico Guillermo Almada es una sola victoria en ocho partidos desde que asumió el cargo en diciembre, acompañada por cuatro empates y tres derrotas.

Guillermo Almada logró su único triunfo con el club asturiano el mes pasado en el Carlos Tartiere. En ese estadio, el Oviedo ha sumado 11 de sus 17 puntos totales —con dos victorias, cinco empates y cinco derrotas—, consignó Europa Press. La escasa productividad ofensiva en casa destaca como un desafío particular: el Real Oviedo ha anotado solo cinco goles como local, cifra que representa el segundo peor registro entre los equipos de las cinco grandes ligas europeas en ese periodo. Si quieren aspirar a la permanencia, necesitan comenzar a sumar victorias cuanto antes, pues tienen a ocho puntos la línea del Elche CF, que marca la salvación al inicio de la jornada.

Los azulones presentan la segunda peor marca entre los locales de la categoría, con solo dos triunfos en su estadio: uno ante la Real Sociedad al inicio de la liga y otro frente al Girona hace menos de un mes. La debilidad defensiva también ha pesado en los recientes encuentros y el propósito del grupo pasa por revertir esta sangría goleadora en contra, fundamental si aspiran a acercarse a la zona de permanencia.

Siguiendo con la información de Europa Press, Diego Simeone podría optar por una alineación alternativa pensando en el decisivo reto de Copa del Rey contra el FC Barcelona que se disputará en el Camp Nou el 3 de marzo, duelo en el que el Atlético defiende la ventaja de 4-0 obtenida en la ida. Se especula con una posible inclusión de jugadores menos habituales, como el canterano Julio Díaz en el lateral izquierdo de una defensa que podría comandar Josema Giménez junto a Robin Le Normand y Clément Lenglet. En el frente de ataque, podrían figurar Ademola Lookman y Antoine Griezmann, con este último en el centro de rumores sobre una eventual transferencia al Orlando City.

Por el lado local, la posible vuelta de Santiago Colombatto tras cumplir su partido de sanción sumaría opciones al doble pivote, mientras que Dani Calvo aparece como probable acompañante en defensa si Eric Bailly no puede recuperarse completamente de sus molestias físicas. Alberto Reina, ya restablecido, se mantendría como referencia en la mediapunta, según reportó Europa Press.

Las posibles alineaciones para el partido incluyen, por parte del Real Oviedo: Escandell; Nacho Vidal, Carmo, Calvo, Javi López; Hassan, Sibo, Colombatto, Chaira, Reina y Viñas. El Atlético de Madrid podría disponer a: Oblak; Molina, Giménez, Le Normand, Lenglet, Julio Díaz; Obed Vargas, Mendoza, Cardoso; Griezmann y Lookman.

El árbitro designado para el encuentro es Soto Grado, del Colegio Riojano, y el pitido inicial está programado para las 21:00 horas en el Estadio Carlos Tartiere. Europa Press informó que la transmisión estará a cargo de Movistar LaLiga.